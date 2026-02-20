Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
5 milyon liraya ada satıyorlar: Tapusuyla veriyorlar

5 milyon liraya ada satıyorlar: Tapusuyla veriyorlar

Finlandiya'da satılan müstakil adalar 2026 yılında tekrardan gündem oldu. Ülke genelinde 100 bin Euro yani yaklaşık 5 milyon TL değerinde satılan adalar, büyük ilgi görüyor.

Dünya genelinde pandemiden sonra artış gösteren gayrimenkul fiyatları büyük kriz yaratırken, Finlandiya’da ise bir ev parasına adeta ada satışı yapılıyor.

Kuzey Avrupa'nın en geniş iç su ağlarından birine sahip olan bölgede, yaklaşık 100 bin Euro, Türk parasına karşılık, 5.184.018 TL bandındaki fiyatlarla şahsi ada sahibi olmanız mümkün.

Finlandiya İstatistik Kurumu ve yerel emlak portallarında yer alan bilgilere göre, özellikle Saimaa Gölü bölgesi ve Turku Takımadaları çevresinde, büyüklükleri 2 ile 10 dönüm arasında değişiklik gösteren adalar satış listelerinde bulunuyor.

5,1 milyon Türk Lirası değerinde olan bu adalar, Finlandiya piyasasında orta segment bir "hobi adası" olarak geçerken, diğer ülkelerdeki vatandaşlar için ise adeta bir dinlenme bölgesi.

Bu adaların genel özelliklere bakacak olursal, içerisinde bulunan geleneksel ahşap kulübeler. Kıyı şeridinde bulunan özel iskele ve sauna yapıları. Belediye onaylı sınırlı yapı izinleri.

TÜRKİYE'DE DAİRE FİYATIYLA AYNI

Uzmanlar, yaklaşık 5,1 milyon TL tutarındaki bu ücretin Türkiye'deki büyükşehirlerdeki standart daire fiyatlarıyla benzerlik gösterdiğine vurgu yaparak alternatif yatırım bölgesi olabileceği görüşünü belirtiliyorlar.

Kaynak: Haber Merkezi
