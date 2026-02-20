İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bünyesinde esnafı temsil edecek oda başkanlığı koltuğunda dikkat çeken bir değişim yaptı.

UKOME'DE KOLTUK DEĞİŞİMİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından alınan kararla UKOME'de şoförleri temsil eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) yerine İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası getirildi.

Federasyonun yaptığı yeni görevlendirme ile UKOME toplantılarında şoför esnafı adına oy kullanma ve görüş bildirme yetkisi, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İsa Günhar’a verildi.

Bu gelişme taksi politikaları ve ücret tarifeleri üzerinde belirleyeci olacak.