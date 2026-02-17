Jeffrey Epstein dosyalarının tamamı kamuya açıldı. Adalet Bakanı Pam Bondi’nin Kongre’ye sunduğu mektupta, aralarında dünya çapında ünlü oyuncular iş adamları ve siyasetçilerin bulunduğu yüzlerce kişilik liste yayımlandı.
Epstein ile en çok iletişim kurduğu kişiler belli oldu: Şaşırtan liste
The Economist, Epstein'ın en çok e-posta ile iletişim kurduğu 500 ismi bir grafikte gösterdi. 500 isim arasında yer alan en önemli 12 ismi sizler için listeledik.Derleyen: Baran Yalçın
The Economist, Epstein'ın en çok e-posta ile iletişim kurduğu 500 ismi bir grafikte gösterdi. Listede dikkat çeken isimler yer aldı.
Grafik, Epstein’ın yıllar içinde kurduğu küresel şantaj ağını görsel olarak ortaya çıkarırken, siyasi ve finans çevrelerindeki bağlantılarını yeniden tartışma konusu oldu.
İşte Epstein ile en çok iletişim kuran 12 kişi:
Peter Mandelson
Ariane de Rothschild
Sultan bin Sulayem
Deepak Chopra
Martin Nowak
Boris Nikolić
Lawrence Krauss
Karyna Shuliak
Ehud Barak
Tom Pritzker
Michael Wolf
