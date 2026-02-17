Yeniçağ Gazetesi
SACHA BOEY ATTI! GALATASARAY 5-2 ÖNE GEÇTİ
Epstein ile en çok iletişim kurduğu kişiler belli oldu: Şaşırtan liste

Epstein ile en çok iletişim kurduğu kişiler belli oldu: Şaşırtan liste

The Economist, Epstein'ın en çok e-posta ile iletişim kurduğu 500 ismi bir grafikte gösterdi. 500 isim arasında yer alan en önemli 12 ismi sizler için listeledik.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
Epstein ile en çok iletişim kurduğu kişiler belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 1

Jeffrey Epstein dosyalarının tamamı kamuya açıldı. Adalet Bakanı Pam Bondi’nin Kongre’ye sunduğu mektupta, aralarında dünya çapında ünlü oyuncular iş adamları ve siyasetçilerin bulunduğu yüzlerce kişilik liste yayımlandı.

1 14
Epstein ile en çok iletişim kurduğu kişiler belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 2

The Economist, Epstein'ın en çok e-posta ile iletişim kurduğu 500 ismi bir grafikte gösterdi. Listede dikkat çeken isimler yer aldı.

2 14
Epstein ile en çok iletişim kurduğu kişiler belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 3

Grafik, Epstein’ın yıllar içinde kurduğu küresel şantaj ağını görsel olarak ortaya çıkarırken, siyasi ve finans çevrelerindeki bağlantılarını yeniden tartışma konusu oldu.

İşte Epstein ile en çok iletişim kuran 12 kişi:

3 14
Epstein ile en çok iletişim kurduğu kişiler belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 4

Peter Mandelson

4 14
Epstein ile en çok iletişim kurduğu kişiler belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 5

Ariane de Rothschild

5 14
Epstein ile en çok iletişim kurduğu kişiler belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 6

Sultan bin Sulayem

6 14
Epstein ile en çok iletişim kurduğu kişiler belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 7

Deepak Chopra

7 14
Epstein ile en çok iletişim kurduğu kişiler belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 8

Martin Nowak

8 14
Epstein ile en çok iletişim kurduğu kişiler belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 9

Boris Nikolić

9 14
Epstein ile en çok iletişim kurduğu kişiler belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 10

Lawrence Krauss

10 14
Epstein ile en çok iletişim kurduğu kişiler belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 11

Karyna Shuliak

11 14
Epstein ile en çok iletişim kurduğu kişiler belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 12

Ehud Barak

12 14
Epstein ile en çok iletişim kurduğu kişiler belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 13

Tom Pritzker

13 14
Epstein ile en çok iletişim kurduğu kişiler belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 14

Michael Wolf

14 14
Kaynak: Haber Merkezi
