Sivasspor, 1. Lig’in 26. haftasında Adana Demirspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü. Son dakikada gelen gol iki puanı götürdü.
Sivasspor taraftarları Adana Demirspor beraberliği sonrası soluğu tesislerde aldı
Sivasspor, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Sivas’ta taraftar protestosuyla karşılaştı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Rey Manaj ve Başkan Burak Özçoban tesisler önünde açıklama yaptı.Derleyen: Furkan Çelik
Kırmızı-beyazlı ekip mücadelede 1-0 öne geçti. Ancak 88. dakikada yenilen golle galibiyet sevinci yarım kaldı.
Bu sonuçla Sivasspor kritik iki puan kaybetti. Ev sahibi ekip ise ligde üçüncü kez puan alma sevinci yaşadı.
Maç sonrası Sivas’a dönen takım kafilesi, tesisler önünde toplanan taraftarların protestosuyla karşılaştı. Akşam saatlerinde gergin anlar yaşandı.
“Legend” ve “Elli Sekiz” taraftar grupları, son haftalardaki performans nedeniyle yönetime ve takıma tepki gösterdi. Sloganlar tesis girişinde yankılandı.
Olası bir taşkınlığa karşı emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Takım otobüsü kontrollü şekilde tesislere giriş yaptı.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir güvenlik eşliğinde taraftarın yanına gitti. Kısa süreli bir görüşme gerçekleşti.Golcü oyuncu Rey Manaj de taraftarla konuşan isimler arasında yer aldı.
Kulüp Başkanı Burak Özçoban, taraftarın tepkisini anladıklarını belirtti. Yönetimin gerekli adımları atacağı ifade edildi. Kalabalık yapılan bu görüşmenin ardından olaysız bir şekilde dağıldı.