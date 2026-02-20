Deutsche Bank Research Institute, kendi geliştirdiği AI aracı dbLumina’ya hangi meslekleri dönüştürmeyi planladığını sordu. Ortaya çıkan tablo, insan emeğinin yerini algoritmaların alacağı alanları çarpıcı biçimde ortaya çıkardı.
Yapay zeka ele geçireceği meslekleri açıkladı: İşsiz kalabilirsiniz
Deutsche Bank Research Institute, küresel ekonominin geleceğini yapay zekaya sordu. Bankanın kendi AI aracı, insan emeğinin hangi sektörlerde geri çekileceğini net biçimde ortaya çıkarırken, “büyük bir yeniden denge” sözlerini sarf etti.Derleyen: Baran Yalçın
Yayımlanan raporda, Google’ın Gemini 2.5 Pro modeli kullanılarak küresel sektörlere dair kapsamlı bir analiz gerçekleştirdi. Ortaya çıkan verilere göre, tekrarlayan işlere dayalı sektörler uçurumun kenarında, insan empatisi ve fiziksel beceri gerektiren alanlar ise şimdilik güvenli olarak görülüyor.
Rapordaki en ilginç kısım ise, tehlike altındaki sektörün yapay zekayı geliştiren alan olması. AI’ya göre bilgi teknolojileri ve yazılım sektörü, yapısı sebebiyle değişime en çok alanlardan biri.
Son iki haftada yazılım hisselerinde meydana gelen ve “SaaSpocalypse” olarak isimlendirilen 2 trilyon dolarlık satış furyası, yatırım yapan kişilerin bu dönüşüme dair endişesini artırıyor.
FİNANS VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ BÜYÜK TEHLİKEDE
Yapay zekanın hedefinde yer bulunan bir diğer sektör ise finans sektörü. Raporda özellikle servet yönetimi, en hızlı dönüşüm meydana gelebilecek alanlardan biri olarak göze çarpıyor. AI, 2027 yılına kadar bireysel yatırımcıların yaklaşık yüzde 80’inin finansal danışmanlık hizmetini ağırlıklı olarak yapay zeka tabanlı araçlardan alacağını tahmin ediyor.
Müşteri hizmetleri ise daha da hızlı bir sürkilasyonla karşı karşıya. Yapay zekanın düzenlediği verilere göre, 2026 yılından itibaren müşterilerin yüzde 75’i ile AI alakadar olacak. Çalışan kişiler, sadece en karmaşık ve hassas noktalarda müdahale edecek.
MEDYA VE EĞLENCE DE TEHLİKEDE
Raporda medya ve eğlence sektörü de “yüksek riskli”meslekler arasında yer alıyor. Yapay zekanın sadece içerik analiz etmekle kalmayıp bizzat içerik üretmeye başlaması, insan yaratıcılığını etkisi altına alıyor.
İNSANIN GÖRECE GÜVENLİ ALANLARI
Yapay zeka raporda kendi sınırlarını da kabul ediyor. Derin empati gerektiren meslekler, algoritmaların erişiminde yer almıypr. Hemşirelik, terapi, bakım hizmetleri ve erken çocukluk eğitimi gibi bölümler, insan dokunuşunun hala vazgeçilmez olduğu meslekler olarak ön planda yer alıyor.
Öte yandan AI, fiziksel dünyada hala zorluklar yaşadığını kabul ediyor. Tesisatçılık, marangozluk, inşaat gibi ustalık gerektiren işler, öngörülemez ve “kirli” çalışma koşulları sebebiyle en az dijitalleşmiş ve en az risk altındaki meslekler arasında gösteriliyor.
YIKIM DEĞİL, DÖNÜŞÜM
Yapay zeka, gelişimini bir felaket değil büyük bir dönüşüm olarak nitelendiriyor. Rapora göre AI, 2030 yılına kadar 92 milyon işi ele geçirebilir. Fakat aynı dönemde 170 milyon yeni iş yaratılacağını öngörüyor. Bu da küresel ölçekte insanlık için büyük bir kazanım olarak görülüyor.