Yapay zeka ele geçireceği meslekleri açıkladı: İşsiz kalabilirsiniz

İNSANIN GÖRECE GÜVENLİ ALANLARI

Yapay zeka raporda kendi sınırlarını da kabul ediyor. Derin empati gerektiren meslekler, algoritmaların erişiminde yer almıypr. Hemşirelik, terapi, bakım hizmetleri ve erken çocukluk eğitimi gibi bölümler, insan dokunuşunun hala vazgeçilmez olduğu meslekler olarak ön planda yer alıyor.

Öte yandan AI, fiziksel dünyada hala zorluklar yaşadığını kabul ediyor. Tesisatçılık, marangozluk, inşaat gibi ustalık gerektiren işler, öngörülemez ve “kirli” çalışma koşulları sebebiyle en az dijitalleşmiş ve en az risk altındaki meslekler arasında gösteriliyor.

YIKIM DEĞİL, DÖNÜŞÜM

Yapay zeka, gelişimini bir felaket değil büyük bir dönüşüm olarak nitelendiriyor. Rapora göre AI, 2030 yılına kadar 92 milyon işi ele geçirebilir. Fakat aynı dönemde 170 milyon yeni iş yaratılacağını öngörüyor. Bu da küresel ölçekte insanlık için büyük bir kazanım olarak görülüyor.