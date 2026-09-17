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Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmeler ve bazı fon ve şirketlere yönelik operasyonlar gündemdeki yerini korurken, eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak'tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Başak, DDK, SPK ve MASAK'ın koordinasyonuyla yürütülecek kapsamlı bir çalışmayla piyasalardaki para trafiğinin ve olası suistimallerin kısa sürede ortaya çıkarılabileceğini savundu.

Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Başak, Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) arasında kurulacak koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Başak, oluşturulacak bir ekiple kamu ve piyasalardaki tüm paydaşların incelenebileceğini belirterek, "15 günde tüm suistimal ve para trafiği çözülür" ifadelerini kullandı.

Yurt dışına para transferlerinin de incelenebileceğini savunan Başak, MASAK'ın 193 ülkenin üye olduğu Egmont Group ağı üzerinden uluslararası para hareketlerinin takip edilebileceğini söyledi.

"BÜYÜK AHMAK VE PONZİ DÜZENİ"

Borsadaki bazı hisselerde yaşanan sert hareketlere de değinen Başak, yaşananları bir suistimal olarak değerlendirdi. Hedef Holding'in hisse fiyatındaki değişimi örnek gösteren Başak, "Hedef Holding 4 Ağustos'ta 366 liraydı, bugün 20 lira. 35 günde yaşanan bu çöküşü görmemek için kör olmak lazım. Yüksek fiyattan hisse alanlar mağdur edildi" dedi.

Başak, piyasadaki gelişmeleri "büyük ahmak" ve "Ponzi düzeni" ifadeleriyle nitelendirirken, yüksek seviyelerden hisse alan yatırımcıların yaşanan düşüşlerden etkilendiğini savundu.

"TORUNUMUN YANINDA GÖZALTINA ALINDIM"

Daha önce Kazım Garipoğlu ve Tera bağlantılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Başak, bu açıklamaları nedeniyle iki kez gözaltına alındığını söyledi.

Yaşadığı süreci anlatan Başak, "Torunumun yanında gözaltına alındım, içimde fırtınalar kopuyor" ifadelerini kullandı.

Başak'ın açıklamaları, Borsa İstanbul'daki son gelişmeler, fonlara ilişkin işlemler ve devam eden incelemelerle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.