OLAYLAR

324 - İki Roma imparatoru I. Konstantin ve Licinius arasında Hrisopolis Muharebesi gerçekleşti.

1048 - İbrahim Yınal Bey komutasındaki Selçuklu ordusu Pasinler'de Bizans ordusunu mağlup etti.

1739 - Osmanlı Devleti ile Avusturya Arşidüklüğü, Belgrad Antlaşması'nı imzaladı.

1837 - New York'ta Broadway 259 numaralı adreste, sonraları adı "Tiffany & Co." olan "Tiffany, Young & Ellis" isimli bir eşya dükkânı açıldı.

1851 - Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Times gazetesi yayımlanmaya başlandı.

1890 - Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni battı, kazadan sadece 69 denizci kurtarılabildi.

1921 - Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Mustafa Kemal Paşa, Ankara'ya döndü.

1922 - Erdek ve Biga'nın kurtuluşu.

1923 - Hindistan Ulusal Kongresi, sivil itaatsizlik kampanyası başlattı.

1932 - Türkçe Ezan: Ezan Türkçe okundu.

1934 - Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti'ne girdi.

1937 - Nyon Antlaşması, TBMM'de kabul edildi. Antlaşma, Akdeniz'de korsanlık faaliyetlerine karşı, Akdeniz ülkeleri tarafından alınacak ortak önlemleri içeriyordu.

1956 - Efes'te 1926'dan beri sürdürülen arkeolojik kazılarda, "Prytaneion" adı verilen bölümde, dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı.

1961 - Yassıada mahkûmları, Kayseri Cezaevi'ne nakledildi.

1962 - Kıbrıs'ta Rauf Denktaş'a suikast girişiminde bulunuldu.

1970 - 8 aydır tutuklu bulunan öğrenci liderleri, Deniz Gezmiş ve Cihan Alptekin tahliye edildiler.

1971 - Türkiye Güzeli Filiz Vural, Avrupa Güzeli seçildi.

1980Soyuz 38 uzay aracı, Sovyetler Birliği ve Küba tarafından, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya gönderildi.

Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve Millî Güvenlik Konseyinin diğer dört üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin ettiler.

1981 - Fransa'da idam cezası kaldırıldı.

1988 - Myanmar'da 8888 Ayaklanması sona erdi.

1997 - 89 ülke kara mayınlarının yasaklanması antlaşmasını onayladı. Amerika Birleşik Devletleri, metne imza atmayı reddetti.

2000 - İsrail Hükûmeti, Filistin ile sürdürdüğü barış görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.

2005 - Afganistan'da 1969'dan bu yana ilk kez parlamento seçimleri yapıldı.

2007 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı.

2021 - Çin'in Guizhou eyaletinde bir feribotun kötü hava koşulları nedeniyle alabora olması sonucu 10 kişi öldü, 5 kişi de kayboldu.

DOĞUMLAR

53 - Trajan, Roma İmparatoru (ö. 117)

1091 - Andronikos Komnenos, Bizanslı prens ve askeri lider (ö. 1130)

1709 - Samuel Johnson, İngiliz yazar ve leksikograf (sözlük bilimci) (ö. 1784)

1733 - George Read, Amerikalı hukukçu ve politikacı (ö. 1798)

1752 - Adrien-Marie Legendre, Fransız matematikçi (ö. 1883)

1765 - Papa XVI. Gregorius, 2 Șubat 1831 ile 1 Haziran 1846 tarihleri arasında görev yapmış papa (ö. 1846)

1786 - VIII. Christian, Danimarka ve Norveç Kralı (ö. 1848)

1819 - Léon Foucault, Fransız fizikçi (Foucault sarkacı ve jiroskop araçlarıyla tanınan) (ö. 1868)

1830 - Frederick Matthew Darley, Yeni Güney Galler'in altıncı Yüksek Yargıçı (ö. 1910)

1838 - Anton Mauve, Hollandalı realist ressam (ö. 1888)

1854 - Fausto Zonaro, İtalyan ressam (ö. 1929)

1885Kemani Serkis Efendi, Ermeni asıllı Türk bestekâr ve güftekâr (ö. 1944)

Üzeyir Hacıbeyov, Azeri-Sovyet besteci (ö. 1948)

1900 - Seewoosagur Ramgoolam, Mauritiuslu siyasetçi (ö. 1985)

1901 - Harold Clurman, Amerikalı tiyatro eleştirmeni ve yönetmeni (ö. 1980)

1905 - Greta Garbo, İsveçli sinema oyuncusu (ö. 1990)

1907 - Edwin McMillan, Amerikalı nükleer fizikçi (ö. 1991)

1914 - Jack Cardiff, Oscar ödüllü İngiliz görüntü yönetmeni ve yönetmen (ö. 2009)

1917 - June Foray, Amerikalı oyuncu (ö. 2017)

1921 - Nermin Abadan Unat, Türk akademisyen, yazar, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci (ö. 2025)

1926 - Nihat Akçan, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu ve yönetmen (ö. 2015)

1930 - Dorothy Bromiley, İngiliz aktris (ö. 2024)

1933Mark di Suvero, Amerikalı heykeltıraş

Tomas Aguon Camacho, Amerikalı piskopos (ö. 2018)

Jimmie Rodgers, Amerikalı folk-pop şarkıcısı (ö. 2021)

Scotty Bowman, Kanadalı buz hokeyi koçu

Leonid Haritonov, Rus Şarkıcı (ö. 2017)

1934Eddie Jones, Amerikalı oyuncu (ö. 2019)

Kurt Malangré, Alman siyasetçi (ö. 2018)

1935 - Raymond-François Le Bris, Fransız hukukçu, akademisyen ve devlet görevlisi

1936 - Bahman Nirumand, İranlı ve Alman gazeteci ve yazar

1937 - Jim McMillin, Amerikan Futbolu oyuncusu (ö. 2023)

1939 - Frankie Avalon, Amerikalı sinema oyuncusu ve şarkıcı

1940Abbas el-Fasi, Faslı politikacı

Talat Hüseyin, Pakistanlı aktör (ö. 2024)

1942Marco Rota, İtalyan karikatürcü

Wolfgang Schäuble, Alman politikacı (CDU) (ö. 2023)

Şenez Erzik, Türk spor adamı ve UEFA 1. Asbaşkanı

1944Tsuyoshi Kunieda, Japon eski millî futbolcu

İzak Vissoker, İsrailli millî futbolcu

Veronica Carlson, İngiliz aktris, model ve ressam (ö. 2022)

1945 - Amnon Freidberg, İsrailli böcek bilimci (ö. 2020)

1946Ayberk Atilla, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2017)

Gailard Sartain, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2025)

1947 - Drew Gilpin Faust, Amerikalı tarihçi ve Harvard Üniversitesinin ilk kadın rektörü

1949Beth Grant, Amerikalı sinema oyuncusu

Javier Barrero, İspanyol siyasetçi (ö. 2022)

Peter Shilton, İngiliz millî futbolcu

1950 - Miroslav Lazanski, Sırp gazeteci, askeri analist, siyasetçi ve diplomat (ö. 2021)

1951 - Ben Carson, Amerikalı emekli nörocerrah ve eski Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı

1952 - Ali Fuat Onan, Türk oyuncu, yardımcı yönetmen ve senarist

1953 - Grażyna Szapołowska, Polonyalı sinema oyuncusu

1954Dennis Johnson, Amerikalı eski profesyonel basketbolcu (ö. 2007)

Steven Pinker, Kanadalı-Amerikalı deneysel psikolog, bilişsel bilimci ve popüler yazar

Sabriye Kara, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1955 - David Mirkin, Amerikalı asıl film ve televizyon yönetmeni, yazar ve yapımcı

1956 - Tim McInnerny, İngiliz aktör

1958 - John Aldridge, İrlandalı eski millî futbolcu ve teknik direktör

1959 - Mark Romanek, Grammy ödülü sahibi Amerikalı video klip yönetmeni

1961 - James Gandolfini, Amerikalı aktör ve yapımcı (ö. 2013)

1962Aktan Kutlu, Türk futbolcu

John Mann, Kanadalı halk, rock müziği sanatçısı, söz yazarı ve aktör (ö. 2019)

1964Marco Masini, İtalyan şarkıcı ve şarkı yazarı

Holly Robinson Peete, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve sunucu

1967 - Masami Ihara, Japon eski millî futbolcu

1968 - Toni Kukoč, Hırvat basketbolcu

1969Nezha Bidouane, Faslı atlet

Cappadonna, Amerikalı rapçi

1970 - Aisha Tyler, Amerikalı oyuncu, komedyen, yazar, yapımcı ve yönetmen

1971Lance Armstrong, Amerikalı eski yol bisikleti yarışçısı

Anna Netrebko, Rus soprano ve opera sanatçısı

Jada Smith, Amerikalı oyuncu, şarkıcı-şarkı yazarı, yapımcı, yönetmen, yazar, iş insanı ve seslendirme sanatçısı

1972 - Jiro Takeda, Japon eski futbolcu

1973Mário Jardel, Portekiz vatandaşlığına da sahip olan Brezilyalı eski futbolcu

Aitor Karanka, İspanyol eski millî futbolcu

James Marsden, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve eski Versace modeli

Mark Shuttleworth, Güney Afrikalı girişimci ve ikinci uzay turisti

Hikari Tichibana, Japon seslendirme sanatçısı ve oyuncu

1974Sol Campbell, İngiliz eski millî futbolcu

Xzibit, Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve sunucu

1975Gökçe Yanardağ, Türk sunucu, sinema, dizi oyuncusu ve eski manken

Jason Sudeikis, Amerikalı aktör

1976 - Ronaldo, Brezilyalı eski futbolcu

1977 - Commins Menapi, Solomon Adaları milli futbolcusu (ö. 2017)

1978 - Augustine Simo, Kamerunlu millî futbolcu

1979 - Daniel Aranzubia, İspanyol eski futbolcu

1980 - Ahmed Al-Bahri, Suudi Arabistanlı futbolcu

1981 - Beyti Engin, Türk oyuncu, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı

1982Han Ye-Seul, Amerika doğumlu Güney Koreli oyuncu

Alfredo Talavera, Meksikalı kaleci

1983 -Yuzo Kurihara, Japon eski millî futbolcu

Sasha Son, Litvan şarkıcı

1984 - Nina Arianda, Amerikalı aktris

1985 - Dizzee Rascal, İngiliz rap şarkıcısı

1986Tobias Mikkelsen, Danimarkalı millî futbolcu

Hayati Çitaklar, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı, yazar, şair, oyun yazarı

1987Marwin Hitz, İsviçreli millî futbolcu

Aykut Akgün, Türk eski futbolcu ve antrenör

Ludovic Genest, Fransız eski futbolcu

1989 - Serge Ibaka, Kongo kökenli İspanyol basketbol oyuncusu

1990Lewis Holtby, Alman millî futbolcu

Faty Papy, Burunduli futbolcu

1991James Harris, Amerikalı kısa mesafe koşucusu

Pekin Köşnek, Türk futbolcu

1992 - Atsushi Kawata, Japon futbolcu

1993Felipe Carvalho, Uruguaylı futbolcu

Patrick Schwarzenegger, Amerikalı aktör ve model

1994 - Yuki Yamanouchi, Japon futbolcu

1995Alpkan Örnek, Türk yüzücü

Max Meyer, Alman futbolcu

1998Ethan Hayter, Britanyalı yol ve pist bisikleti yarışçısı

Christian Pulisic, Amerikalı futbolcu

1999 - Melisa Döngel, Türk aktris

2003 - Aidan Gallagher, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

ÖLÜMLER

96 - Domitian, Roma İmparatoru (d. 51)

411 - III. Constantinus, 407 yılında kendini Batı Roma İmparatoru ilan eden ve 411 yılında tahttan feragat etmesinden kısa bir süre sonra öldürülen Romalı general

887 - I. Pietro Candiano, 16'inci Venedik Dükü (d. 842)

1180 - VII. Louis, Fransa Kralı (d. 1120)

1598 - Toyotomi Hideyoshi, Sengoku döneminden daimyo, samuray, general ve politikacı (d. 1537)

1783 - Leonhard Euler, İsviçreli matematikçi ve fizikçi (d. 1707)

1812 - Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa, Osmanlı Sadrazamı (d. 1743)

1872 - XV. Karl, 1859 yılından öldüğü 1872 yılına kadar İsveç ve Norveç Kralı olarak hüküm sürdü (d. 1826)

1896 - Hippolyte Fizeau, Fransız fizikçi (d. 1819)

1905 - George MacDonald, İskoç yazar, şair ve Hristiyan üniversalist vaiz (d. 1824)

1909 - Auguste Choisy, Fransız mühendis ve mimarlık tarihçisi (d. 1841)

1924 - Francis Bradley, İngiliz idealist filozof (d. 1846)

1937 - Ali Haydar Yuluğ, Türk bürokrat (d. 1878)

1942 - Ćiro Truhelka, Hırvat arkeolog ve tarihçi (d. 1865)

1943 - Ahmet Nebil Yurter, Türk siyasetçi ve din adamı (d. 1876)

1943 - İbrahim Ethem Ulagay, Türk tıp profesörü, hekim ve kimyager (d. 1880)

1961 - Dag Hammarskjöld, İsveçli iktisatçı, devlet adamı ve BM Genel Sekreteri (uçak kazası) (d. 1905)

1964 - Sean O'Casey, İrlandalı yazar (d. 1880)

1967 - John Cockcroft, İngiliz fizikçi (d. 1897)

1970 - Jimi Hendrix, Amerikalı müzisyen (d. 1942)

1970 - José Pedro Céa, Uruguaylı futbolcu (d. 1900)

1976 - Celal Kargılı, Türk siyasetçi ve gazeteci (d. 1935)

1980 - Katherine Anne Porter, Amerikalı gazeteci, kısa öykü yazarı, romancı ve siyasi eylemci (d. 1890)

1987 - Américo Tomás, Portekizli amiral ve siyasetçi (d. 1894)

1990 - Mine Mutlu, Türk oyuncu ve ses sanatçısı (d. 1948)

1992 - İbrahim Ethem Menderes, Türk siyasetçi (d. 1899)

1993 - Nida Tüfekçi, Türk Halk Müziği sanatçısı (d. 1929)

1997 - Orhan Çağman, Türk tiyatrocu (d. 1925)

2002 - Mauro Ramos, Brezilyalı eski millî futbolcu (d. 1930)

2010 - Rıdvan Yenişen, Türk bürokrat (d. 1941)

2012 - Santiago Carrillo, İspanyol politikacı (d. 1915)

2013 - Marta Heflin, Amerikalı oyuncu (d. 1945)

2013 - Ken Norton, Amerikalı boksör (d. 1943)

2013 - Richard C. Sarafian, Amerikalı dizi ve sinema yönetmeni (d. 1930)

2015 - Mario Benjamin Menéndez, Arjantinli komutan (d. 1930)

2015 - Marcin Wrona, Polonyalı senarist ve yönetmen (d. 1973)

2016 - Mandoza, Güney Afrikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1978)

2017 - Chuck Low, Amerikalı oyuncu (d. 1928)

2017 - Jean Plaskie, Belçikalı eski millî futbolcu (d. 1941)

2017 - Mark Otis Selby, Amerikalı rock-blues müziği şarkıcısı, söz yazarı, gitarist ve müzik yapımcısı (d. 1960)

2017 - Kenji Watanabe, Japon yüzücü (d. 1969)

2018 - Marceline Loridan-Ivens, Fransız yazar ve film yönetmeni (d. 1928)

2018 - Jean Piat, Fransız oyuncu ve yazar (d. 1924)

2018 - Robert Venturi, Amerikalı mimar ve mimarlık teorisyeni (d. 1925)

2019 - Graeme Gibson, Kanadalı roman ve ansiklopedi yazarı (d. 1934)

2019 - Tony Mills, İngiliz rock şarkıcısı ve müzisyeni (d. 1962)

2019 - Shyam Ramsay, Hint film yönetmeni, yapımcı ve senarist (d. 1952)

2020 - Asit Bandopadhyay, Bengalli oyun yazarı, senarist ve oyuncu (d. 1936)

2020 - Stephen F. Cohen, Amerikalı Rus bilimi uzmanı (d. 1938)

2020 - Ruth Bader Ginsburg, Amerikalı avukat ve hukukçu (d. 1933)

2022 - Mustafa Dağıstanlı, Türk güreşçi ve 1956, 1960 Yaz Olimpiyatları şampiyonu (d. 1931)

2022 - Kjell Espmark, İsveçli edebiyat tarihçisi ve yazar (d. 1930)

2022 - Yakov Gorelnikov, Kazak aktör ve siyasetçi (d. 1947)

2022 - Elyakim Haetzni, Almanya doğumlu İsrailli hukukçu, aktivist ve siyasetçi (d. 1926)

2022 - Martha Karagianni, Yunan aktris (d. 1939)

2022 - Héctor Polino, Arjantinli siyasetçi ve hukukçu (d. 1933)

2024 - Salvatore Schillaci, İtalyan eski millî futbolcu (d. 1964)

2024 - Zülfiya Kamalova, Tatar müzisyen (d. 1969)

2025 - Brett James, Amerikalı şarkıcı, müzisyen, söz yazarı ve yapımcı (d. 1968)