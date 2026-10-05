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Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, milyonlarca vatandaşı etkileyen krizin derin bir toplumsal travma yarattığını vurguladı. Başak, ana paraların iadesi için TMSF bünyesinde acil bir mağdur fonu kurulması çağrısında bulundu.

Türkiye’yi sarsan fon krizinin yankıları sürerken, süreçle ilgili en başından beri uyarılarda bulunan ve bu nedenle iki kez gözaltına alınan Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Cumhuriyet'e özel açıklamalarda bulundu.

Başak, skandalın boyutlarının ve sorumlularının çok daha derinlerde olduğuna işaret ederek, “Siyasi koruma olmadan bu iş yapılamaz. Beni gözaltına aldıran, bu adamlara yol veren, ilgili otoritenin elini kolunu bağlayan gizli el, ülkeye çok büyük kötülük yaptı” dedi.

“ÖNEMLİ KİŞİLER TARAFINDAN KORUNDULAR”

Bakan Şimşek’in 10 ay önce uyarmasına rağmen neden harekete geçilmediği yönündeki soruya yanıt veren Başak, şirket yöneticilerinin siyasetten büyük destek aldığını vurguladı. Başak, “Hiçbir organizasyon, hiçbir şaibeli işlem bu kadar uzun süremez, çok önemli kademelerde, önemli destekler olmadan böyle büyük bir dolandırıcılık sistemi kurulamaz. İktidardan hatta yargıdan destek almadan sistem bu denli büyümezdi. Hiçbir yönetici normalde bu duruma seyirci kalamaz. Çünkü yargılanmaktan korkar” ifadelerini kullandı.

2021 yılında “şaibeli işlem” gerekçesiyle hakkında iddianame düzenlenen bir şirketin, sonrasında SPK’dan kapalı fon, halka arz ve yatırım bankası kurma izni aldığını hatırlatan Başak, “Bu şirket korunmasaydı bu önemli izinleri alamazdı” dedi. Uyarıları nedeniyle kendisinin gözaltına alınırken, şüphelilere hiçbir şey olmamasına dikkat çeken Başak, “Tüm bunları yan yana koyduğumda bu şirket sahiplerinin önemli kişiler tarafından korunduğu anlaşılıyor” şeklinde konuştu.

"EN AZ 5 MİLYON MAĞDUR VAR, SÜREÇ İYİ YÖNETİLMELİ"

Krizin daha önce yaşanan hiçbir olaya benzemediğini belirten Başak, tahribatın ekonomik, siyasal ve sosyal sonuçlarının çok ağır olabileceği uyarısında bulundu. Sadece fon yatırımcılarının değil, borsada işlem yapan ve bireysel emeklilik fonlarını kullananların da süreçten etkilendiğini ifade eden Başak, “En iyi iyimser tahminle 2 milyonun üzerinde yatırımcı, aileleriyle birlikte ise en az 5 milyon mağdur söz konusu. İşin vehametini kamuoyu bilmeli” dedi.

Başak, krizin bankalara sıçrama ihtimalini zayıf görse de reel sektörde yaşanabilecek sorunlara dikkat çekerek, “Banka krizine gitmez ama bireysel yatırımcıların ödeme yapamaması reel sektörde sorun olur. Şirketler de paralarını alamayınca sorun büyür. O nedenle mağduriyetler dalga dalga yayılacak” diye konuştu.

"DEVLET ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMALI"

Yatırımcıları "finansal okuryazar olmamak" veya "saadet zincirine dahil olmakla" suçlayan yorumlara da tepki gösteren Başak, devletin ve ilgili kurumların sorumluluğuna işaret etti. Başak, “Yetki ve sorumluluk kullanılmadan, şaibeli işlemler engellenmeden vatandaşın dolandırıldığı bir ortamda mağdurlar suçlanamaz. Devlet çözümün parçası olmalı” dedi.

"ATAMALAR TARAFSIZLIK TARTIŞMASI YARATIYOR"

Borsa İstanbul yönetiminde olan bir ismin Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) başına getirilmesi ve bazı SPK üyelerinin durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başak, bu tür atamaların kamuoyunda "objektiflik" tartışması yarattığını belirtti. Başak, “Soruşturmaların selameti açısından ideal olan SPK üyelerinin istifa etmesi ve DDK Başkanının da görevden affını istemesi, uygun bir seçenek olacaktır” şeklinde görüş belirtti.

Betül Sayan Kaya ve Hayati Yazıcı’nın oğlu gibi isimlere yönelik alınan tedbir kararlarının kısa sürede kaldırılmasına da değinen Başak, bu durumun soruşturmanın tarafsızlığı ve etkinliği konusunda ciddi soru işaretleri yarattığını ifade etti.

"MAĞDUR FONU KURULMALI VE HAKSIZ KAZANÇLAR BURAYA AKTARILMALI"

Krizin çözümü için Hazine kaynaklarına başvurulmadan adımlar atılması gerektiğini savunan Başak, TMSF bünyesinde oluşturulan mağdur fonunun kaynaklarının nasıl sağlanabileceğine dair önerilerde bulundu. Şirketlerin varlıklarına hızla el konulması, piyasa dolandırıcılığından elde edilen haksız kazançların ve zarar edenlerin iki katı tutarının fona aktarılması gerektiğini belirten Başak, “Fatma Betül Sayan Kaya benzeri makamını kullanan binlerce kişi olduğuna eminim. Bunların haksız kazançları fona aktarılmalı” dedi.

"FATURAYI HEPİMİZ ÖDEYECEĞİZ"

Skandalın Türkiye ekonomisinde bırakacağı ize dair karamsar bir tablo çizen Başak, güvenin yeniden tesis edilmesinin uzun yıllar alacağını söyledi. Başak, “Boyutları itibariyle uzun yıllar hem vatandaş, hem ekonomi hem siyasi aktörler bunun bedelini ödeyecek. Bunun faturası hepimize kesilecek” diyerek sözlerini tamamladı.