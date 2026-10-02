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Sarı-lacivertlilerin son yıllarda en çok konuşulan transferlerinden biriyse Sebastian Szymanski'ydi. Fenerbahçe, 2023/24 sezonunun başında adı Galatasaray ile de anılan Polonyalı yıldızı 10.7 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Szymanski, sarı-lacivertlilerin 99 puanla tamamladığı 2023/24 sezonunda ön plana çıkan isimlerden biri oldu. Polonyalı yıldız, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 13 gol ve 19 asistlik bir performans sergileyerek taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

Fenerbahçe'de 2024/25 sezonunda takımın başına Jose Mourinho getirilmiş ve Szymanski, dünyaca ünlü teknik adamın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Ancak 2025/26 sezonunun başından itibaren Polonyalı futbolcunun performansı tartışma konusu oldu.

Sergilediği etkisiz performans nedeniyle taraftarın eleştirisine maruz kalan Szymanski, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Rennes'e gönderildi.

FRANSA MACERASI

Fransız ekibi, Polonyalı orta saha oyuncusunun transferi için Fenerbahçe'ye 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Kariyerine Rennes forması altında devam eden Sebastian Szymanski, Fransız ekibiyle gösterdiği performansla kariyerinde yeniden çıkışa geçti.

Bu sezon Ligue 1 ekibiyle çıktığı 5 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İTALYAN DEV ONU İSTİYOR

İtalyan basını, Napoli'nin Sebastian Szymanski'ye talip olduğunu yazdı. La Gazzetta dello Sport kaynaklı haberde; Napoli Başkanı De Laurentiis ve Teknik Direktör Massimiliano Allegri'nin bir transfer toplantısı gerçekleştirdiği ve ikilinin Sebastian Szymanski ismi üzerinde anlaşma sağladığı kaydedildi.

İtalyan ekibinin, Szymanski dışında Monaco forması giyen orta saha oyuncusu Mamadou Coulibaly ve Fiorentina'nın sağ beki Dodo'yu da istediği belirtildi.

Sebastian Szymanski'nin Rennes ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Polonyalı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.