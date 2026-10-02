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Milli arayı Kemerburgaz Tesisleri'nde değerlendiren Galatasaray, yoğun maç temposu öncesi çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, aranın ardından hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir fikstüre girecek.

GÖZLER BARCELONA'DA

Şampiyonlar Ligi'ne Sporting CP karşısında 3-1 skorlu mağlubiyetle başlayan Galatasaray, geçen sezon kendini nasıl Liverpool maçıyla taraftara affettirdiyse, aynısını 13 Ekim'de taraftarı önünde oynayacağı Barcelona maçı ile yaşamak istiyor.

İKİ TAKIMDA DA YILDIZ SAKATLIĞI

Taraftarlar büyük maç öncesi iki takımın oyuncusunun durumunu heyecanla takip ediyor. Söz konusu oyuncular olan Victor Osimhen ve Raphinha yakın zamanlarda sakatlık geçirmişlerdi.

İSPANYOL KAYNAKLARDAN RAPHINHA HABERLERİ

Galatasaray - Barcelona eşleşmesine yaklaşık 2 haftalık bir süre kalmışken, İspanya'dan çıkan haberler Raphinha'nın sakatlığının çok ciddi olmadığını öne sürüyor. Mundo Deportivo'nun haberinde Raphinha'nın, Barcelona'nın 10 Ekim'de Getafe ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi.

Barcelona, Getafe maçının ardından 13 Ekim'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak.

İspanyol ekibinde Raphinha'nın sağlık durumu, Galatasaray karşılaşması öncesinde yakından takip edilecek.

Bu sezon Barcelona formasıyla yüksek form yakalayan ve 8 maçta görev alan Raphinha, 14 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.