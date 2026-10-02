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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, milli takımlarda bulunan futbolcuların yokluğunda yapıldı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda futbolcular, ardından iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz PFK ile saat 19.00’da oynayacağı hazırlık maçı için Azerbaycan’a gidecek.