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Kamuoyunun kumar görüntülerinin ortaya çıkmasıyla tanıdığı, ardından eşine uyguladığı şiddetle gündeme gelen Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı Kunthan Uçuk, HSK'da hakkında soruşturma olmasına rağmen terfi aldı.

DURUŞMADAN 4 GÜN ÖNCE TERFİ ALDI

Kısadalga'dan Canan Coşkun'un haberine göre, duruşmadan sadece dört gün önce sanık savcı Türkşad Kunthan Uçuk'un adı terfi listesinde vardı. Uçuk, gereken başarı oranından daha üstün bir performans gösterip, kanun yolu değerlendirme (istinaf/temyiz) başarıları gibi özel şartları sağlayanları tanımlayan “B defterinde tercihli yükselmeye layık” olarak değerlendirildi.

HSK SORUŞTURMASI

Öte yandan sanık savcı Uçuk hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda yürüyen bir soruşturma var. Bu soruşturma kapsamında 1. Daire’de görevli müfettiş, geçtiğimiz hafta şiddet uyguladığı eski eşi ve ailesini, bu hafta başında da 6284 sayılı kanun kapsamında savcının silahını önce teslim etmesi kararı verip daha sonra bu karardan dönen Bakırköy 1. Aile Mahkemesi hâkimini dinledi.

HSK müfettişinin eski eşin evinin basılmasıyla ilgili Bakırköy’deki talimat savcısını, sanık savcının üzerine kredi çekip ödemediği bir avukatı ve sanık savcının eski eşi üzerine açtığı şirketin ortağını da dinleyeceği öğrenildi. Eski eş, Uçuk’un şikâyetiyle hakkında Bakırköy’de soruşturma açan ve iddianame düzenleyen savcıyı da HSK’ya bildirmişti. Hazırlanan iddianamede Uçuk’un olaydan iki ay sonra aldığı darp raporuyla eski eşinden şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Şarkıcı Gülşen’i tutuklamasıyla ünlenen savcı Türkşad Kunthan Uçuk’a eski eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle açılan “basit yaralama” davasında yargılama başladı. Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 Haziran’da görülen duruşmaya sanık savcı Uçuk mazeret sunarak katılmadı, sanık savcıyı avukatı temsil etti. Müşteki eski eş ve avukatları da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı, duruşma başında sanık savcının eski eşinden şikâyetçi olması sebebiyle Bakırköy’de açılan soruşturma dosyasının mahkemeye ulaştığını duyurdu. Bunun yanı sıra yine savcı Uçuk’un şikâyetiyle Lüleburgaz’da bir soruşturma daha açılmış, soruşturma kapsamında eski eşin ailesinin evi basılıp cep telefonlarına el konulmuştu. Mahkeme Başkanı, bu dosyanın ise henüz mahkemeye gelmediğini aktardı.

BASIN YASAĞI İSTEDİ

Ardından sanık savcının avukatı söz alarak müvekkilinin savcı olması nedeniyle yargılamanın kapalı olarak yapılması ve basın yasağı kararı verilmesini talep etti. Taleple ilgili ara kararını açıklayan mahkeme, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 182. maddesine göre, genel ahlakın ve kamu düzeninin gerekli kıldığı hallerde kapalı yargılama yapıldığını hatırlattı.

Görülen davada kapalı yargılamayı gerektirir bir durum olmadığını aktaran heyet, basın yasağı konusunda mahkemenin karar verme yetkisi bulunmadığını kaydetti ve sanık tarafın talebini reddetti.

ESKİ EŞİN BEYANI

Daha sonra müşteki eski eşin beyanı alındı. Eski eş, davaya konu olayı şöyle anlattı:

“Aramızda tartışma başlayınca araçtan inmek istedim, bu sırada saçımı tutup vurmaya başladı. Aracın içerisindeyken kulağımın hafif kanadığını düşünmüştüm. Arkadaşımın evine gittiğimde kulağımdan ciddi şekilde yaralandığımı gördüm. 2024 yılı Ağustos ayında da sanık tarafından aynı şekilde darp edildim. Bahçelievler Medipol hastanesinde tedavi görüp rapor almıştım ancak o dönem şikâyetçi olmamıştım. Dudağımda da yaralanmalar mevcuttu, hatta bunların fotoğrafını çekip sanığa da göndermiştim.”

Daha sonra eski eşin iki tanığı ifade verdi. Tanıklar da müşteki eski eşin olay günü yaşadıklarını doğrulayan ifadeler verdi.

MAHKEMENİN ARA KARARI

Duruşmayla ilgili ara kararını açıklayan heyet, sanık savcının hâlâ görevli olduğu Pınarhisar Adliyesi’ndeki asliye ceza mahkemesine yazı yazılarak bir sonraki duruşmada sanığın savunmasının SEGBİS aracılığıyla alınmasına karar verdi. Sanık savcının şikâyetiyle eski eşinin ailesinin evinin basılmasına ilişkin soruşturma dosyasının akıbetinin sorularak istenilmesine hükmeden heyet duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Savcı Türkşad Kunthan Uçuk’a eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla geçtiğimiz Mayıs ayında dava açılmıştı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 12 Mayıs 2026 tarihli iki sayfalık iddianamede, çocuğu doktor randevusuna götürdükleri sırada savcı Uçuk’un eski eşine arabada şiddet uyguladığı anlatılmıştı. İddianamede eski eşin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtilmişti. Sanık savcı Uçuk ise eski eşini darp etmediğini, iddiaların asılsız olduğunu, atılı suçlamaları kabul etmediğini söylemişti. Eski eş, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından da şikâyetçi olmuştu; ancak savcılık bu suçlardan takipsizlik kararı vermişti.

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, 9 Nisan 2026’da Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu yazılı soru önergesinde, savcı Uçuk’un eski eşine şiddet uyguladığı, Kıbrıs’ta kumar oynadığı, kumar borcunu eşinin üzerine bıraktığı iddialarını dile getirmişti. Önergede, savcının eski eşinin üzerine milyonlarca liralık krediler çektiği, ticari faaliyet yürüttüğü iddiaları olduğunu belirten Özer, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın sonucunu, savcının hâlâ görevde olup olmadığını, hakkında idari bir karar uygulanıp uygulanmadığını, olayla ilgili adli bir soruşturma olup olmadığını sormuştu.

HSK’nin 27 Eylül 2021 tarihli kura kararnamesiyle Osmaniye’de göreve başlayan savcı Uçuk, 10 gün sonra İstanbul’a atanmış, stajını da burada yapmıştı. Çağlayan’da Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda görev yapan savcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı olarak bilinen Mustafa Doğan İnal’ın şikâyetiyle gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Doğan Ergün, İzel Sezer ve Nazan Özcan’a dava açmıştı. Gazeteciler Sedef Kabaş ve Hayri Tunç’u da gözaltına aldırmıştı. Kısa Dalga yazarı Ersan Atar ve dönemin sorumlu yazı işleri müdürü Sezgin Kesim’e “Mafyanın ‘yol kesme’ tutanakları ve devletin derin sessizliği” başlıklı haberi gerekçe göstererek soruşturma açan Uçuk, Atar ve Kesim’in yedi gün içinde savcılığa gelmemeleri halinde haklarında zorla getirme kararı verileceğini bildirmişti. Erişim engeli getirilen haberden şikâyetçi olan yine Mustafa Doğan İnal’dı.

Uçuk’un ifadeye çağırdığı bir diğer ünlü isim Prof. Dr. Celal Şengör’dü. Uçuk, Şengör’e bir televizyon programında söylediklerinden dolayı “dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasını yöneltmişti. Uçuk’un adından söz ettiren icraatı ise şarkıcı Gülşen’i Ağustos 2022’de gözaltına aldırmasıydı.