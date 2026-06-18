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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davada tutuksuz yargılanan isimlerden biri olan Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Mali İşler Müdürü Erhan Karaal, 17 Haziran Çarşamba günü Maltepe’deki evinin önünden kaçırıldı.

Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığına göre akşam 21.00 sıralarında evinden çıkan Karaal, bir araçtan inen kimliği belirsiz üç kişi tarafından darp edilerek araca bindirildi. Çocuğunun gözü önünde kaçırılan Karaal'ın kafasına iddiaya göre siyah poşet geçirildi.

Karaal'ın kaçırılma anlarını bir komşusu ve çocuğu tarafından görülürken olay sonrası eşi karakola başvurdu.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

14 saattir haber alınamayan Karaal'ın aynı sokakta bulunan bir araçla aynı model ve renge sahip plakası kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı bilgisini paylaşan Soykan, arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.