Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi.
ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Şahin, işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Dosyada, örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılmasına aracılık ettiği belirlenen aracın tahsis sahibinin İdris Naim Şahin olduğu belirtildi.
SORUŞTURMADA 81 TUTUKLAMA
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında bugüne kadar hakkında adli işlem başlatılan şüphelilerden 81’i tutuklandı.
Soruşturmada 10 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Ayrıntılar gelecek...