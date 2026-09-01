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‘Alihan Kuriş suç örgütü’ soruşturması kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş hakkında yürütülen "çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermeye gitti. “Alihan Kuriş suç örgütü” soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuruldu. Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Şahin, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'ne protokol bölümünden giriş yaptı.

Soruşturma kapsamında, Şahin adına tahsis edilen aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

“ÖRGÜTE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETME” KAPSAMINDA “SUÇLUYU KAYIRMA” SUÇU İSNADI

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesinin yaklaşık 3,5 saat sürdüğü ve 12 sayfadan oluştuğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Şahin hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol talebinde bulunduğu öğrenildi.

Şahin hakkında, TCK'nın 220/7. maddesi kapsamında “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” ve 283/1. maddesi kapsamında “suçluyu kayırma” suçlarından, “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş tutuklanmış, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Firari durumdaki Hilmi Tuna Kuriş, Marmaris'ten yurt dışına çıkmak üzere hareket ettiği sırada yakalanmıştı. Kuriş'i Marmaris'e taşıyan aracın ise eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu gelişmenin ardından İdris Naim Şahin savcılık tarafından ifadeye çağrılmıştı.

İdris Naim Şahin ise söz konusu aracın kendi bilgisi dışında kullandırıldığını ve suç duyurusunda bulunduğunu söylemişti. Ankara'da ikamet ettiğini ve aracı İstanbul'a gittiğinde kullanmak için kiraladığını, kullanmadığı zamanlarda da otoparkta tutulması üzerine anlaştığını fakat aracı kiralayan şirketin sahibinin bu araçla Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı taşıdığını basından öğrendiğini kaydeden Şahin, iki ismi de tanımadığını söylemişti.