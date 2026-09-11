Kaynak: İHA

Erzincan genelindeki köylerde yetişen ve 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini barındıran kuşburnuyu toplamak için vatandaşlar çalışma başlattı. Zorlu arazilerde ve dikenli dallar arasından tek tek toplanan kuşburnular, ardından özenle temizlenerek suyla birlikte kaynatılıyor. Haşlandıktan sonra ezilerek kevgirden geçirilen kuşburnu, ocak veya soba üzerinde bir miktar şeker ilavesiyle bir süre daha pişiriliyor ve ardından kavanozlara dolduruluyor.

Kış aylarında kahvaltı sofralarında marmelat ve reçel olarak yer bulmasının yanı sıra çay ve meyve suyu şeklinde de tüketilen kuşburnu, soğuk algınlığı ile gribe karşı gösterdiği etki nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Kuşburnunu toplayıp marmelat yapan ev Şeyma Çakmak, bu meyvenin her derde deva olduğunu belirterek, "Kuşburnuları marmelada çevirip çocuklarıma gönderiyorum. Biz kuşburnunu kahvaltıda reçel olarak da marmelat olarak da çok tüketiyoruz. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı birebir." şeklinde konuştu. Yüksel, kuşburnunu 7'den 70'e herkesin tüketmesini tavsiye etti.