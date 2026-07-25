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Kaynak: İHA

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı kırsal arazide İsmail T., bir ayının aniden hedefi oldu. Vahşi Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye hızla sağlık personeli yönlendirildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınarak cerrahi operasyon geçiren İsmail T.'nin durumunun iyi olduğu ve yaşamını tehdit eden bir tehlikenin bulunmadığı belirtildi.