Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü

Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti. Kent genelinde cadde ve sokaklar su altında kalırken, köprü altları doldu, rögarlar taştı. Mamak'ta yol çökmesi sonucu bir araç çukura düştü.

Kaynak: AA / İHA
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Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü - Resim: 1

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, başkentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mamak'ta yol çökerken bir hafif ticari araç çukura düştü, çok sayıda iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü.

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Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü - Resim: 2

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Mamak başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle dönerken, su baskınları, yol çökmesi ve trafikte aksamalar yaşandı.

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Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü - Resim: 3
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Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü - Resim: 4

Kent genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken, köprü altları da yağmur sularıyla doldu. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Rögarların taşması nedeniyle bazı yollarda su seviyesi yükseldi, yağmur suları çöp konteynerlerini sürükledi.

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Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü - Resim: 5

Yenikent Sanayi Sitesi'nde çok sayıda iş yerini su bastı. İş yerlerinde su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, sanayi sitesindeki bazı alanlar tamamen su altında kaldı.

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Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü - Resim: 6
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Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü - Resim: 7
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Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü - Resim: 8
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Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü - Resim: 9
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Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü - Resim: 10
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Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü - Resim: 11
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Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü - Resim: 12
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Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü - Resim: 13
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Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü - Resim: 14
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Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü - Resim: 15
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Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü - Resim: 16
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Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü - Resim: 17
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Başkentte korkutan görüntüler: Asfalt yarıldı, rögarlar taştı: Araç çukura düştü - Resim: 18
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