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Kaynak: Haber Merkezi

Organize İşler filminde birlikte kamera karşısına geçen Ersin Korkut ile Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte buluştu.

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'de kurduğu Düşbelen Spor Kulübü'ne ait futbol sahasının açılışı, spor ve sanat dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

ÜNLÜ İSİMLER AÇILIŞTA BULUŞTU

Futbol sahasının açılış kurdelesini Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yılmaz Erdoğan, Fatih Terim ve beraberindeki isimler kesti.

Açılışın ardından Düşbelen Spor ile Altınordu'nun U11 ve U14 takımları arasında dostluk maçları oynandı. Ünlü futbolcular ve sanatçılar da özel bir karşılaşmada sahaya çıktı.

YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Etkinliğe katılan isimler arasında Kıvanç Tatlıtuğ ve Ersin Korkut da yer aldı. Yıllar önce 'Organize İşler' filminde birlikte rol alan ikili, uzun bir aranın ardından aynı karede buluştu.

"İNSANLIĞIN İLK VE SON HALİ"

Ersin Korkut, Kıvanç Tatlıtuğ ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, "İnsanlığın ilk ve son hali" notunu düştü.

Fotoğrafı Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı'nın çektiğini belirten Korkut, paylaşımında Tatlıtuğ'a "Teyzemin oğlu" diye seslendi.

Korkut'un esprili paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, sosyal medyada çok sayıda yorum ve etkileşim aldı.