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Ünlü şarkıcı Edis, Arem Arman'ın Hitmakers programında günlük hayatında uyguladığı beslenme alışkanlıklarını anlattı. Edis, bağırsaklarındaki rahatlığın ruh haline etkisini fark ettikten sonra beslenme düzenini buna göre değiştirdiğini söyledi.

SAAT 5'TEN SONRA TÜKETMİYOR

"Bağırsak temelli" beslendiğini belirten Edis, özellikle yemek saatlerine dikkat ettiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı, "Saat 4'ten-5'ten sonra kimse bana çiğ sebze-meyve yediremez" ifadelerini kullandı.

YEMEK YERKEN TELEFONU BIRAKIYOR

Edis'in dikkat ettiği bir diğer nokta ise yemek yeme şekli. Yemek sırasında telefon ve televizyonla ilgilenmediğini söyleyen şarkıcı, lokmalarını uzun süre çiğnediğini anlattı.

Edis, "Bir lokmayı bir gün, hatta iki gün benim için deneyin. Telefon yok, televizyon yok; sadece yemekte kendiniz olacaksınız" dedi.

Bu yöntemin kendisini daha hafif hissettirdiğini belirten Edis, "Sindirimin yarısını ağızda tamamladığın zaman mideye yük bindirmiyorsun, çok hafifliyorsun" ifadelerini kullandı.

KENDİNE ÖZEL BİR RUTİN

Edis'in anlattığı düzen yalnızca tükettiği yiyeceklerden oluşmuyor. Ünlü şarkıcı ne zaman yemek yediğinden, yemek sırasında dikkatini nereye verdiğine ve lokmalarını nasıl çiğnediğine kadar kendisine özel bir rutin uyguladığını anlattı.

Edis'in saat 17.00'den sonra çiğ sebze ve meyve tüketmeme alışkanlığı ise kendi vücuduna göre oluşturduğu kişisel rutininin bir parçası.