Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta gözler kadro planlamasına çevrildi. Siyah-beyazlılarda geleceği merak konusu olan isimlerin başında kaleci Ersin Destanoğlu geliyor.

Ersin Destanoğlu, Premier Lig yolcusu olabilir: Acun Ilıcalı, Hull City'e istiyor - Resim : 1

Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan milli file bekçisi için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ersin Destanoğlu için resmi teklif yaptı.

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Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2018-19 sezonundan bu yana A takım formasını giyen 25 yaşındaki kaleci, profesyonel kariyerinde siyah-beyazlı ekip dışında başka bir takımda forma giymedi. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Ersin, geride kalan sezonda 32 maçta görev alırken 10 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

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