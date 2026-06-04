Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Beşiktaş kalecisini Süper Lig'den buldu: Şaşırtan transfer hamlesi

Beşiktaş kalecisini Süper Lig'den buldu: Şaşırtan transfer hamlesi

Ersin Destanoğlu belirsizliği süren Beşiktaş, kaleci transferinde sürpriz bir isme yöneldi. Siyah-beyazlı ekip, Kocaelispor forması giyen genç isim için teklif yaptı. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Derleyen: Alper Talha Şimşek
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Beşiktaş kalecisini Süper Lig'den buldu: Şaşırtan transfer hamlesi - Resim: 1

Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.

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Beşiktaş kalecisini Süper Lig'den buldu: Şaşırtan transfer hamlesi - Resim: 2

Siyah-beyazlı ekip, kaleci rotasyonunu güçlendirmek için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

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Beşiktaş kalecisini Süper Lig'den buldu: Şaşırtan transfer hamlesi - Resim: 3

ERSİN BELİRSİZLİĞİ SONRASI KALECİ ARAYIŞI

Sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu'nun geleceği henüz netlik kazanmazken, Beşiktaş yönetimi kaleci transferi için harekete geçti.

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Beşiktaş kalecisini Süper Lig'den buldu: Şaşırtan transfer hamlesi - Resim: 4

Siyah-beyazlıların, Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor forması giyen Serhat Öztaşdelen'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

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Beşiktaş kalecisini Süper Lig'den buldu: Şaşırtan transfer hamlesi - Resim: 5

SERHAT ÖZTAŞDELEN İÇİN TEKLİF YAPILDI

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, uzun süredir takip ettiği 21 yaşındaki kaleci için Kocaelispor'a resmi teklif sundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferde önemli aşama kaydedildiği belirtildi.

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Beşiktaş kalecisini Süper Lig'den buldu: Şaşırtan transfer hamlesi - Resim: 6

KULÜPLER ARASINDA ÖN ANLAŞMA İDDİASI

Haberde, Beşiktaş ile Kocaelispor arasında prensip anlaşmasına varıldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlı yönetimin genç kaleci için yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade edildi.

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Beşiktaş kalecisini Süper Lig'den buldu: Şaşırtan transfer hamlesi - Resim: 7

GENÇ KALECİ TRANSFERİNE SICAK BAKIYOR

2027 yılına kadar Kocaelispor ile sözleşmesi bulunan Serhat Öztaşdelen'in de Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu yaklaştığı aktarıldı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği konuşuluyor.

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Beşiktaş kalecisini Süper Lig'den buldu: Şaşırtan transfer hamlesi - Resim: 8

BU SEZON 8 MAÇTA GÖREV ALDI

1.88 metre boyundaki kaleci, geride kalan sezonda Kocaelispor formasıyla 8 resmi karşılaşmada görev yaptı. Genç file bekçisi bu maçların birinde kalesini gole kapatırken, toplam 7 gole engel olamadı.

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Beşiktaş kalecisini Süper Lig'den buldu: Şaşırtan transfer hamlesi - Resim: 9

ALTINORDU ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Futbol eğitimini Altınordu altyapısında alan Serhat Öztaşdelen, geçtiğimiz yaz yaklaşık 124 bin euro bonservis bedeli karşılığında Kocaelispor'a transfer olmuştu. Başarılı kalecinin performansı, kısa sürede Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

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Kaynak: Diğer
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