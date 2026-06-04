Beşiktaş kalecisini Süper Lig'den buldu: Şaşırtan transfer hamlesi

SERHAT ÖZTAŞDELEN İÇİN TEKLİF YAPILDI

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, uzun süredir takip ettiği 21 yaşındaki kaleci için Kocaelispor'a resmi teklif sundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferde önemli aşama kaydedildiği belirtildi.