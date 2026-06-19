Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın arasına o isim girmiş! İşte krizin nedeni ve yaşananlar

Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın arasına o isim girmiş! İşte krizin nedeni ve yaşananlar

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu son anda İsmail Kartal'a emanet edilirken, Aykut Kocaman ile yapılan görüşmenin perde arkası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre bir transfer talebi, Yıldırım ile Kocaman arasındaki iplerin kopmasına neden oldu. İşte krizin nedeni ve yaşananlar...

Kaynak: Diğer
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Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın arasına o isim girmiş! İşte krizin nedeni ve yaşananlar - Resim: 1

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi.

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Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın arasına o isim girmiş! İşte krizin nedeni ve yaşananlar - Resim: 2

Başkan Aziz Yıldırım yönetimindeki sarı-lacivertli kulüp, takımın başına İsmail Kartal'ın getirildiğini resmen açıkladı.

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Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın arasına o isim girmiş! İşte krizin nedeni ve yaşananlar - Resim: 3

Fenerbahçe'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonunu kapsayan 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın arasına o isim girmiş! İşte krizin nedeni ve yaşananlar - Resim: 4

Teknik direktörlük koltuğu için adı geçen isimlerden biri de Aykut Kocaman olmuştu.

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Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın arasına o isim girmiş! İşte krizin nedeni ve yaşananlar - Resim: 5

Kulislerde Kocaman'ın göreve gelmesine kesin gözüyle bakılırken, son anda tercihin İsmail Kartal'dan yana kullanıldığı öne sürüldü.

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Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın arasına o isim girmiş! İşte krizin nedeni ve yaşananlar - Resim: 6

AZİZ YILDIRIM-AYKUT KOCAMAN KRİZİ

1907 Medya'nın aktardığına göre, futbol komitesi, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman toplantı yapıyor. Toplantı esnasında transfer konuşulurken Aykut Kocaman, Rizespor'dan bir sağ bek istiyor. Akabinde Aziz Yıldırım, "Bir insan hiç mi değişmez?" diyerek masadan kalkıyor. Bu olayın ardından İsmail Kartal ile temas kuruluyor ve açıklanıyor.

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Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın arasına o isim girmiş! İşte krizin nedeni ve yaşananlar - Resim: 7

İddialara göre ise Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman'ın arasına giren o isim Rizespor'un 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Taha Şahin.

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Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın arasına o isim girmiş! İşte krizin nedeni ve yaşananlar - Resim: 8

Geçtiğimiz günlerde de Fanatik'in haberine göre adı Fenerbahçe ile anılan Taha, geride bıraktığımız sezon takımıyla, 32 maça çıkarken 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın arasına o isim girmiş! İşte krizin nedeni ve yaşananlar - Resim: 9

Bir diğer ihtimal olarak da adı son dönemde Galatasaray ve Trabzonspor'la geçen Mithat Pala ismi ön plana çıkıyor.

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