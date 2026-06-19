Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi.
Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın arasına o isim girmiş! İşte krizin nedeni ve yaşananlar
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu son anda İsmail Kartal'a emanet edilirken, Aykut Kocaman ile yapılan görüşmenin perde arkası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre bir transfer talebi, Yıldırım ile Kocaman arasındaki iplerin kopmasına neden oldu. İşte krizin nedeni ve yaşananlar...Kaynak: Diğer
Başkan Aziz Yıldırım yönetimindeki sarı-lacivertli kulüp, takımın başına İsmail Kartal'ın getirildiğini resmen açıkladı.
Fenerbahçe'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonunu kapsayan 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Teknik direktörlük koltuğu için adı geçen isimlerden biri de Aykut Kocaman olmuştu.
Kulislerde Kocaman'ın göreve gelmesine kesin gözüyle bakılırken, son anda tercihin İsmail Kartal'dan yana kullanıldığı öne sürüldü.
AZİZ YILDIRIM-AYKUT KOCAMAN KRİZİ
1907 Medya'nın aktardığına göre, futbol komitesi, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman toplantı yapıyor. Toplantı esnasında transfer konuşulurken Aykut Kocaman, Rizespor'dan bir sağ bek istiyor. Akabinde Aziz Yıldırım, "Bir insan hiç mi değişmez?" diyerek masadan kalkıyor. Bu olayın ardından İsmail Kartal ile temas kuruluyor ve açıklanıyor.
İddialara göre ise Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman'ın arasına giren o isim Rizespor'un 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Taha Şahin.
Geçtiğimiz günlerde de Fanatik'in haberine göre adı Fenerbahçe ile anılan Taha, geride bıraktığımız sezon takımıyla, 32 maça çıkarken 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Bir diğer ihtimal olarak da adı son dönemde Galatasaray ve Trabzonspor'la geçen Mithat Pala ismi ön plana çıkıyor.