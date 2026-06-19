Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın arasına o isim girmiş! İşte krizin nedeni ve yaşananlar

AZİZ YILDIRIM-AYKUT KOCAMAN KRİZİ

1907 Medya'nın aktardığına göre, futbol komitesi, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman toplantı yapıyor. Toplantı esnasında transfer konuşulurken Aykut Kocaman, Rizespor'dan bir sağ bek istiyor. Akabinde Aziz Yıldırım, "Bir insan hiç mi değişmez?" diyerek masadan kalkıyor. Bu olayın ardından İsmail Kartal ile temas kuruluyor ve açıklanıyor.