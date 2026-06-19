Show TV canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Bayav, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kıl payı kaçıranlar, staj mağdurları, kısmi emeklilik bekleyenler ve Temmuz ayındaki maaş zammını merak eden milyonlarca vatandaş için kritik değerlendirmelerde bulundu.
SGK uzmanı Ersin Bayav tarih verdi: Kademeli emeklilik ve maaş zammı açıklaması
SGK uzmanı Ersin Bayav, kademeli emeklilik için 2027 yılını işaret ederken emekli maaşına dair net rakam verdi.Gülsüm Hülya Sundu
Devlet kademelerinde yürütülen çalışmalara dikkat çeken Bayav, çözüm bekleyen düğümlerin çözüleceği tarihi canlı yayında duyurdu.
EYT yasasının çıkmasının ardından düzenlemeyi sadece bir günle kaçırıp 17-20 yıl fazladan beklemek zorunda kalan vatandaşlar için umut verici bir tablo çizen Bayav, devlet kanadında bu konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Bayav, “Bir günlük farkla 17-20 yıl arası bekleyen devasa bir kitle bulunuyor. Kademeli emeklilik hakkının 2027 yılı civarında yasalaşarak bu vatandaşlara teslim edilecek” dedi.
EYT sürecinde çözülemeyen bir diğer büyük krizin "Kısmi Emeklilik" olduğuna dikkat çeken Bayav, beklentilerle mevcut yasa arasındaki uçurumu vurguladı.
Beklenen, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş (SSK 3.600, Bağ-Kur 4.500 prim günüyle) olduğunu belirten Bayav, mevcutta emeklilik yaşının 58-60 bandında uygulandığını söyledi.
İş bulmakta zorlanan ve çalışma hayatının içinde sıkışan yaklaşık 100 bin vatandaşı ilgilendiren bu mağduriyetin de kademeli emeklilikle eş zamanlı olarak 2027 yılında çözüme kavuşturulması bekleniyor.
Kendisinin de bir staj mağduru olduğunu ifade eden Bayav, 1990'lı yıllardan bu yana devam eden sigorta başlangıcı krizine değindi. Bayav, “Meslek liseleri ve çıraklık okullarında verilen pembe ve kırmızı sigorta kartlarının emeklilik tescilinde sayılmaması, yıllardır kanayan bir yara” dedi.
Bayav, staj federasyonlarının yürüttüğü yoğun görüşmelere dikkat çekerek, tescil sorununun devletle birlikte en kısa zaman diliminde, hızlı bir şekilde çözülebileceğinin sinyalini verdi.
Canlı yayında emeklilerin kanayan yarası olan maaş zamlarına da değinen Bayav, Orta Vadeli Program (OVP) ve Mayıs ayı enflasyon verileri ışığında yeni rakamları hesapladı. Bayav şu ifadeleri kullandı:
"Mayıs enflasyonuna baktığımızda %18 ile %19 bandında bir beklentimiz var. 20.000 TL olan en düşük maaş, bu oranla normal şartlarda 23.500 TL'ye yükselecek. Ancak devlet desteğiyle birlikte bu rakamın 25.000 TL'ye kadar çıkma ihtimali masada."
Ekonomik istikrar için emekli maaşlarının mutlaka yükseltilmesi gerektiğini belirten Bayav, mevcut şartlarda verilen 1.000 TL'lik devlet katkısının vatandaşın beklediği düzeyin altında kaldığını da sözlerine ekledi.