SGK uzmanı Ersin Bayav tarih verdi: Kademeli emeklilik ve maaş zammı açıklaması

Kendisinin de bir staj mağduru olduğunu ifade eden Bayav, 1990'lı yıllardan bu yana devam eden sigorta başlangıcı krizine değindi. Bayav, “Meslek liseleri ve çıraklık okullarında verilen pembe ve kırmızı sigorta kartlarının emeklilik tescilinde sayılmaması, yıllardır kanayan bir yara” dedi.