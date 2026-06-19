Survivor finalistleri kimler oldu? Nefes kesen düelloda akılalmaz son

NAGİHAN KARADERE SAKATLIĞINA RAĞMEN FİNALDE! 2. FİNALİST BELLİ OLDU

İlk turda rakiplerine mağlup olan Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı, ikinci finalist olabilmek için adeta canını dişine taktı. Nefeslerin tutulduğu, 9-9'luk eşitlikle son ana kadar taşınan ve heyecanın zirve yaptığı kader oyununda Nagihan, son atışta aldığı sayı ile Ramazan'ı 10-9 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Nagihan Karadere, Survivor 2026’nın ikinci finalisti oldu.