Seyircilerin önünde, canlı yayında kıran kırana geçen düelloların ardından Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler formatında büyük finale adını yazdıran 2 isim belli oldu. İşte dün gece yaşananlar, finale kalan isimler ve elenen yarışmacı...
Survivor finalistleri kimler oldu? Nefes kesen düelloda akılalmaz son
Dominik’te ocakta başlayan Survivor 2026 maratonunda büyük finale giden son viraj İstanbul’da dönüldü. TV8’de canlı yayınlanan yarı finalde Nobre, Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı kozlarını paylaştı. Nefes kesen düelloların ardından finale kalan iki isim belli oldu.Kaynak: Diğer
SURVİVOR 2026’DA İLK FİNALİST MERT NOBRE OLDU
İstanbul’daki canlı yayın etabının ilk heyecanı parkurda Nobre ve Ramazan’ın karşılaşmasıyla başladı.
Sevenlerinden gelen destek mesajlarının ardından konsantrasyonunu üst seviyeye çıkaran Mert Nobre, sergilediği üstün performansla rakibini geride bırakmayı başardı ve adını Survivor 2026'nın ilk finalisti olarak yazdırmayı bildi.
NAGİHAN KARADERE SAKATLIĞINA RAĞMEN FİNALDE! 2. FİNALİST BELLİ OLDU
İlk turda rakiplerine mağlup olan Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı, ikinci finalist olabilmek için adeta canını dişine taktı. Nefeslerin tutulduğu, 9-9'luk eşitlikle son ana kadar taşınan ve heyecanın zirve yaptığı kader oyununda Nagihan, son atışta aldığı sayı ile Ramazan'ı 10-9 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Nagihan Karadere, Survivor 2026’nın ikinci finalisti oldu.
SAKATLIK AÇIKLAMASI
Yarışma esnasında sakatlık yaşayan Nagihan Karadere'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Sunucu Murat Ceylan, Nagihan'ın detaylı bir doktor kontrolünden geçeceğini belirterek, bu sakatlığın final takvimini etkileyip etkilemeyeceğine dair kararın ilerleyen saatlerde açıklanacağını duyurdu.
SURVİVOR 2026'DA KİM ELENDİ?
Yarı final koltuğuna kadar gelerek büyük bir başarı elde eden Ramazan Sarı, canlı yayında oynanan zorlu düellolarda önce Nobre'ye, ardından da uzatmalara giden oyunda Nagihan'a mağlup olarak büyük final öncesi Survivor hayallerine veda etti.
SURVİVOR 2026 BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN? ŞAMPİYON NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Nobre ve Nagihan’ın şampiyonluk kupasını kaldırmak için kozlarını paylaşacağı Survivor 2026 büyük finalinin normal şartlarda 29 Haziran akşamı canlı yayınla TV8'de ekrana gelmesi bekleniyor.
Nagihan Karadere’nin yaşayacağı doktor kontrolünün ardından final tarihinde bir değişiklik olup olmayacağı netlik kazanacak.