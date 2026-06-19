Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun baskılamasına rağmen Orta Doğu’da jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarında düşüş meydana getiriyor.
Altın bu seviyelere gelecek. Dev banka rakam verdi
Wells Fargo, altın piyasasında son dönemde meydana gelen geri çekilmeye rağmen değerli metalin uzun vadeli yükseliş trendini koruduğunu belirterek yıl sonu için fiyat tahminini revize etti.Kaynak: Haber Merkezi
ONS ALTIN TAHMİNİ 5.300-5.500 DOLAR ARALIĞINA YÜKSELDİ
Wells Fargo, 2026 sene sonu için ons altın tahminini 5.300-5.500 dolar aralığına yükseltirken, 2027 sonu beklentisini ise 5.800-6.000 dolar seviyesine yükseltti. Stratejistler, kalıcı enflasyon baskıları, artan kamu borçları ve jeopolitik belirsizliklerin altına destek vermeye devam edeceğini ifade etti.
Öte yandan banka merkez bankalarının ABD Hazine tahvilleri ve nakit dışındaki rezerv seçeneklerine yönelmesinin de altına yönelik talebi artırdığını belirtti. Wells Fargo, altını en güçlü yatırım temalarından biri olarak nitelendirdi.
TOPARLANMA EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR
Sene başındaki zirvesine göre yaklaşık yüzde 20 değer kaybeden spot altın, son dönemde yeniden toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Ons altın, 4.357,10 dolar seviyesinde denge arayışını devam ettiriyor.
Wells Fargo Baş Yatırım Sorumlusu Darrell Cronk, 2026 senesine jeopolitik gelişmelerin, bölgesel risklerin ve kritik kaynaklara yönelik rekabetin yön verdiğini ifade ederek, bu ortamın reel varlıklara olan ilgiyi canlı tuttuğunu söyledi.
KALICI ENFLASYON ALTINI DESTEKLİYOR
Raporda, gümrük tarifeleri, yüksek enerji maliyetleri ve yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımların etkisiyle enflasyonun pandemi öncesindeki düşük seviyelere dönmesinin zor olduğu ifade edildi. Kalıcı enflasyon ve büyüyen bütçe açıkları nedeniyle uzun vadeli tahvil faizlerinin de yüksek kalmaya devam edeceği öngörüldü.
Sameer Samana, küresel ölçekte bütçe açıklarının kontrol altına alınamaması ve fiyat istikrarının tam olarak sağlanamaması halinde altının yatırımcılar için cazip bir getiri potansiyeli sunmayı sürdüreceğini söyledi. Banka ayrıca, yapay zeka altyapıları, veri merkezi yatırımları ve küresel elektrifikasyon sürecinin bakır başta olmak üzere sanayi metallerine olan talebi desteklemeye devam edeceğini öngördü.