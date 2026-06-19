Altın bu seviyelere gelecek. Dev banka rakam verdi

Sameer Samana, küresel ölçekte bütçe açıklarının kontrol altına alınamaması ve fiyat istikrarının tam olarak sağlanamaması halinde altının yatırımcılar için cazip bir getiri potansiyeli sunmayı sürdüreceğini söyledi. Banka ayrıca, yapay zeka altyapıları, veri merkezi yatırımları ve küresel elektrifikasyon sürecinin bakır başta olmak üzere sanayi metallerine olan talebi desteklemeye devam edeceğini öngördü.