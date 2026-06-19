İngiltere Premier Lig'de 2026/27 sezonunun fikstürü açıklandı.
Yeni sezonun açılış maçında son şampiyon Arsenal, 21 Ağustos'ta lige yeni yükselen Coventry City'yi konuk edecek.
İlk haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde ise Premier Lig'in yeni ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Manchester United'ı ağırlayacak.
İşte Premier Lig'de ilk hafta fikstürü:
21 Ağustos Cuma
Arsenal - Coventry City
22 Ağustos Cumartesi
Brentford - Tottenham
Everton - Crystal Palace
Hull City - Manchester United
Ipswich Town - Sunderland
Nottingham Forest - Leeds United
23 Ağustos Pazar
Brighton & Hove Albion - Aston Villa
Manchester City - Bournemouth
Newcastle United - Liverpool
24 Ağustos Pazartesi
Fulham - Chelsea