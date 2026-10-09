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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Yasama süreçlerimiz, yargılama usullerimiz, hukuku tatbik etme biçimlerimiz ne kadar farklı olursa olsun, adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce, zannediyorum aynıdır. Adalet; haklıya hakkının teslim edilmesidir. Adalet; güçsüzün güçlüye ezdirilmemesidir. Adalet; mazlumu zalimden koruma kudretidir. Adalet; devletin üzerine bina edildiği temeldir. Bu yönüyle adalet, insanlığın ortak hedefi, ortak ideali, ortak mefkuresidir.

"EŞİTLİĞİN GÖZ ARDI EDİLDİĞİ BİR YERDE ADALET OLMAZ"

-Adalet; devletin üzerine bina edildiği temeldir. Kanun önünde eşitliğin göz ardı edildiği bir yerde adalet olmaz. Hak ve özgürlüklerin aşındığı bir yerde adalet kendisine yer bulamaz.

-Birilerin odadaki fili görmese de mevcut hukukun yolunda olmadığını herkes biliyor. Uluslararası mahkemelerin verdiği kararlar uygulanamaz durumda. Bunları hamaset olsun diye söylemiyorum. Bunlar yüzleşmemiz gereken acı gerçekler. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var.

-Gazze, kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli ve öldürmeye doymayan soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü

"SUÇ İŞLEYİP ÜLKE DIŞINA ÇIKARAK ADALETTEN KAÇABİLECEĞİNİ SANANLAR..."

-Suç işleyip ülke dışına çıkarak adaletten kaçabileceğini sananlar, nereye saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissetmemelidir.