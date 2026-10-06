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Kaynak: Haber Merkezi

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Bir hususun altını çizmekte fayda görüyorum. Dün Antalya'da evsahipliği yaptığımız Uzay Kongresi'ndeki hitabımda da ifade ettim. Merkezinde yer aldığımız coğrafya sayısız hazinelerle dolu. Bağdat'tan İstanbul'a Buhara'dan Bursa'ya kadar çok geniş bir coğrafyayı adım adım ihya etmiştir.

-Bizim zihin haritamızda bilginin odağında anlam, anlamın çekirdeğinde hakikat vardır. Bilgi bu yönüyle derinleşme, tefekkür etme noktasında yegane araçtır.

"BATIDA ÇOĞU ÜNİVERSİTE CİDDİ PARALARLA EĞİTİM VERİRKEN"

-Ülkemizdeki üniversite sayısını artırdık. Bazıları sığ bir düşünce ile ele almaya devam ediyor. Batıda çoğu üniversite ciddi paralarla eğitim verirken, öğrenciler borç yüküyle çalışma hayatına başlarken biz de çok farklı bir sistem var.

"FAKİRİN ÇOCUĞU 5-0 GERİDEN BAŞLAMASIN İSTEDİK"

-Hangi gelir grubundan olursa olsun ülkenin evlatları eğitim alabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yüksek öğretim imkanından yoksun kalmasın, hayallerini ertelemek mecburiyetinde kalmasın, 5-0 geriden başlamasın istedik. Öğrencilere 2 öğün yemeği ücretsiz ikram ediyoruz. Birileri indirgemeci bir anyışla her şehre üniversite açmamızı eleştiriyor. Üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak eğitimde eşitliğe karşı çıkmaktır.

"BUNLARIN HESABI SORULUR"

-Verilen imkanları kötüye kullanmak isteyenler varsa bunların da hesabı sorulur. Her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Ama ellerinde çekiç olanların her sorunu çivi gibi görmesine de kaşıyız.

-Dünyanın en geniş yüksek öğretim seviyesine sahip ülkelerinden biriyiz. Özellikle araştırma üniversitelerimizin yüzde 79 ile OECD ortalamasını yakalamış durumda.