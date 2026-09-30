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Fon kriziyle ilgili tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Erdoğan, parti içerisindeki farklı niyet ve gündemlere dikkat çekerek “Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın bu sözleriyle kimi kastettiği ise merak konusu oldu.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN "SIZDIRILDI" MESAJI

AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, partisinin temel ilkeleri üzerinden kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Erdoğan, AK Parti içerisinde 25 yıllık süreçte farklı karakterlerin ve farklı niyetlerle hareket edenlerin bulunduğunu belirterek, bazı kişilerin kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koyduğunu söyledi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı.”

Erdoğan, bu kişilerle ilgili olarak ise “Bunların her birinin hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik” dedi.

Erdoğan, konuşmasının devamında AK Parti’nin yenilenerek yoluna devam edeceğini belirtti.

“Biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız” diyen Erdoğan, yanlış yapan ve nefsine yenik düşenlerle yolların ayrılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz” ifadelerini kullandı.

FON SÜRECİ İÇİN YENİ ADIMLAR

Erdoğan, aynı konuşmada fon krizine ilişkin yürütülen çalışmalara da değindi. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu açıklayan Erdoğan, ayrıca Devlet Denetleme Kurulu’nu da görevlendirdiğini söyledi.

Erdoğan, sürecin süratle sonuçlandırılacağını belirterek Türkiye’nin bu meseleden temizlenerek çıkacağını ve sermaye piyasalarının daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulacağını ifade etti.

“DEVLETİN MALINA, MİLLETİN MALINA EL UZATANLARLA İŞİMİZ OLMAZ”

Konuşmasında parti içerisindeki sorumluluk anlayışına da vurgu yapan Erdoğan, “Devletin malına, milletin malına el uzatanlarla bizim işimiz olmaz, olamaz” dedi.

Erdoğan ayrıca partisine katkı sunan ve emek verenlere haksızlık yapılmaması gerektiğini belirtirken, yanlış yapanlara karşı tolerans gösterilmeyeceği mesajını verdi.

Erdoğan’ın bu sözleri, Türkiye’nin gündemindeki fon skandalının ardından geldi. Konuşmasında Fon soruşturmasında ismi geçen ancak hala ifadesi alınmayan, AK Parti’deki görevlerinden “affını” isteyen Fatma Betül Sayan Kaya dahil herhangi bir isim vermeyen Erdoğan’ın “aramıza sızdı, sızdırıldı” ifadeleriyle kimi kastettiği sosyal medyada tartışma konusu oldu.