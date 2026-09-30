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Fon skandalı Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken, yaşanan gelişmelerin AK Parti içinde de tedirginliğe neden olduğu öne sürüldü.

Nuray Babacan'ın Nefes'teki yazısındaki kulis bilgilerine göre, AK Parti içerisinde bazı isimler fon krizinin boyutuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bir AK Partili, yaşananları partiyi iktidara taşıyan krizlerden biri olan bankacılık krizine benzetti.

“BİZİ İKTİDARA GETİREN BANKALAR KRİZİNE BENZİYOR”

Babacan'ın aktardığına göre AK Partili bir isim, geçmişte Türkiye'deki bankacılık sisteminin çöktüğü ve 20'den fazla bankanın battığı dönemi hatırlatarak mevcut fon krizinin benzer sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

AK Partili isim, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bizi iktidara getiren üç nedenden biri olan bankalar krizine benziyor. İşin büyüklüğü daha yeterince görülmedi.”

Aynı isim, konunun yalnızca kişilerin kendi paralarını değerlendirmesi şeklinde ele alınamayacağını savunarak, 163 milyon liranın bu kadar riskli bir alana yatırılmasının bazı garantiler alındığı ve daha fazla paranın riskten uzak tutulduğu izlenimi oluşturduğunu söyledi.

"PARTİNİN GÖRDÜĞÜ GÖRECEĞİ EN BÜYÜK KRİZ"

Babacan'ın yazısında yer verdiği bir diğer değerlendirme ise AK Partili üst düzey bir yöneticiden geldi.

Söz konusu yönetici, yaşananları “Partinin gördüğü göreceği en büyük kriz” sözleriyle değerlendirdi ve bunun seçimlere etkisi olabileceğini söyledi.

AK Partili yönetici, “Çünkü miktar çok büyük… Bunu kimseye anlatamazsınız. Partiye ilişkilendirilen isimler var” ifadelerini kullandı.

Aynı yönetici, konunun Meclis'te araştırılmasını önce kendilerinin istemesi gerektiğini belirterek, konuyu Cumhurbaşkanı ile konuşacaklarını aktardı.

“SORUMLULARA CEZA VERİLMELİ”

AK Parti içerisinden aktarılan değerlendirmelerde, krize neden olduğu öne sürülen isimlere yönelik soruşturmanın genişletilmesi ve sorumluların cezalandırılması gerektiği görüşü de yer aldı.

Babacan'ın aktardığı değerlendirmede, vatandaşın yaşananlara “Biz açken siz neler yapmışsınız” şeklinde baktığı ifade edildi. Bu tepkinin kontrol edilmesi için soruşturmanın genişletilmesi ve sorumlulara ceza verilmesi gerektiği savunularak, aksi durumda partinin yaşananların siyasi faturasını taşımakta zorlanabileceği belirtildi.