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Kaynak: Haber Merkezi

Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında tutuklu bulunan Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu’nun, "Bu makam sanatçılara göre değil, özgürlüğüme kavuşunca aktif siyaseti bırakacağım" dediği öne sürüldü.

"BU MAKAM SANATÇILARA GÖRE DEĞİL"

Soruşturma süreci devam ederken cezaevinde bulunan Beşikcioğlu’nun, yakın çevresine sanatçı kimliğine vurgu yaparak siyasetin kendisi için uygun bir alan olmadığını aktardığı öne sürüldü. Siyasetin getirdiği kısıtlamaların ve yüklerin kendi yaşam tarzına uymadığını belirten Beşikcioğlu’nun, tutukluluk sürecinde bu kararı kesinleştirdiği ifade ediliyor.

ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞUNCA AKTİF SİYASETİ BIKACAK

Erdal Beşikcioğlu’nun, tahliye olup özgürlüğüne kavuşmasının ardından aktif siyasi hayatını tamamen sonlandıracağını söylediği kaydedildi. Yaşadığı cezaevi deneyiminin ardından sanatçı ruhuna aykırı bulduğu siyasi makamlardan uzak durma kararı aldığı belirtilen Beşikcioğlu’nun bu çıkışı gündeme bomba gibi düştü.

"ORTAMLARDA İKRAM EDİYORLAR, KIRAMIYORUM"

Öte yandan, Beşikcioğlu’nun daha önce soruşturma dosyasına giren uyuşturucu kullanımıyla ilgili iddialara yönelik, "Ortamlarda ikram ediyorlar, kıramıyorum" şeklinde savunma yaptığı da öğrenilmişti.

NE OLMUŞTU?

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, belediyedeki bazı ihale, mali işlem ve imar süreçlerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Dosyada suçlamaların önemli bölümü, daha önce zimmet iddiasıyla görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan belediye çalışanı Serkan Kozan'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler ve Sayıştay incelemelerine dayanıyor