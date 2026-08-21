Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Sergen Yalçın yerden yere vurmuştu: "Yıldız değil" dediği oyuncu şov yapıyor

Sergen Yalçın yerden yere vurmuştu: "Yıldız değil" dediği oyuncu şov yapıyor

Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündem olan Sergen Yalçın'ın "Ne yıldızıymış" diyerek eleştirdiği Rafa Silva, eski takımı Benfica'da sezona fırtına gibi başladı.

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Sergen Yalçın yerden yere vurmuştu: "Yıldız değil" dediği oyuncu şov yapıyor - Resim: 1

Siyah-beyazlı kulüpten ayrıldıktan sonra Portekiz ekibine geri dönen tecrübeli futbolcu, sergilediği skorer performansla dikkat çekiyor.

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Sergen Yalçın yerden yere vurmuştu: "Yıldız değil" dediği oyuncu şov yapıyor - Resim: 2

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve gelişiyle birlikte takımdaki rolü tartışılan ve maçlarda yedek kalması ya da erken oyundan alınması nedeniyle kriz yaşayan Rafa Silva, yaşanan sürecin ardından takımdan ayrılma kararı almıştı.

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Sergen Yalçın yerden yere vurmuştu: "Yıldız değil" dediği oyuncu şov yapıyor - Resim: 3

Siyah-beyazlılardan ayrılarak eski kulübü Benfica'ya imza atan Portekizli oyuncunun gidişinin ardından, sezon sonunda Sergen Yalçın ile de yollar ayrılmıştı.

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Sergen Yalçın yerden yere vurmuştu: "Yıldız değil" dediği oyuncu şov yapıyor - Resim: 4

SERGEN YALÇIN'IN ELEŞTİRİLERİNE SAHADA CEVAP VERDİ

Yalçın, görevinden ayrıldıktan sonra katıldığı bir yayında Portekizli yıldız hakkında "Rafa Silva ne yıldızıymış yani? Bir de nerede oynamış da yıldız olmuş mesela? Ne yapmış mesela Rafa Silva?" ifadelerini kullanmıştı.

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Sergen Yalçın yerden yere vurmuştu: "Yıldız değil" dediği oyuncu şov yapıyor - Resim: 5

Ancak Portekizli hücum oyuncusu, yeni sezonun başlamasıyla birlikte sahada bambaşka bir grafik ortaya koydu.

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Sergen Yalçın yerden yere vurmuştu: "Yıldız değil" dediği oyuncu şov yapıyor - Resim: 6

AVRUPA ARENASINDA DA FİLELERİ HAVALANDIRDI

Benfica formasıyla sezona oldukça formda bir başlangıç yapan Rafa Silva, son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Aarhus ile oynanan mücadelede sahneye çıktı.

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Sergen Yalçın yerden yere vurmuştu: "Yıldız değil" dediği oyuncu şov yapıyor - Resim: 7

Takımının 3-1 kazandığı karşılaşmada açılış golünü kaydeden tecrübeli isim, bu sezonki skorer formunu sürdürdü.

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Sergen Yalçın yerden yere vurmuştu: "Yıldız değil" dediği oyuncu şov yapıyor - Resim: 8

Portekizli futbolcu, Benfica formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik performansa imza attı.

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