Siyah-beyazlı kulüpten ayrıldıktan sonra Portekiz ekibine geri dönen tecrübeli futbolcu, sergilediği skorer performansla dikkat çekiyor.
Sergen Yalçın yerden yere vurmuştu: "Yıldız değil" dediği oyuncu şov yapıyor
Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündem olan Sergen Yalçın'ın "Ne yıldızıymış" diyerek eleştirdiği Rafa Silva, eski takımı Benfica'da sezona fırtına gibi başladı.Haber Merkezi
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve gelişiyle birlikte takımdaki rolü tartışılan ve maçlarda yedek kalması ya da erken oyundan alınması nedeniyle kriz yaşayan Rafa Silva, yaşanan sürecin ardından takımdan ayrılma kararı almıştı.
Siyah-beyazlılardan ayrılarak eski kulübü Benfica'ya imza atan Portekizli oyuncunun gidişinin ardından, sezon sonunda Sergen Yalçın ile de yollar ayrılmıştı.
SERGEN YALÇIN'IN ELEŞTİRİLERİNE SAHADA CEVAP VERDİ
Yalçın, görevinden ayrıldıktan sonra katıldığı bir yayında Portekizli yıldız hakkında "Rafa Silva ne yıldızıymış yani? Bir de nerede oynamış da yıldız olmuş mesela? Ne yapmış mesela Rafa Silva?" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak Portekizli hücum oyuncusu, yeni sezonun başlamasıyla birlikte sahada bambaşka bir grafik ortaya koydu.
AVRUPA ARENASINDA DA FİLELERİ HAVALANDIRDI
Benfica formasıyla sezona oldukça formda bir başlangıç yapan Rafa Silva, son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Aarhus ile oynanan mücadelede sahneye çıktı.
Takımının 3-1 kazandığı karşılaşmada açılış golünü kaydeden tecrübeli isim, bu sezonki skorer formunu sürdürdü.
Portekizli futbolcu, Benfica formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik performansa imza attı.