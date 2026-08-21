Sergen Yalçın yerden yere vurmuştu: "Yıldız değil" dediği oyuncu şov yapıyor

SERGEN YALÇIN'IN ELEŞTİRİLERİNE SAHADA CEVAP VERDİ

Yalçın, görevinden ayrıldıktan sonra katıldığı bir yayında Portekizli yıldız hakkında "Rafa Silva ne yıldızıymış yani? Bir de nerede oynamış da yıldız olmuş mesela? Ne yapmış mesela Rafa Silva?" ifadelerini kullanmıştı.