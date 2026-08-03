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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara ili Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Beşikçioğlu için "Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi,

"Ankara ili Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Edimin İfasına Fesat Karıştırmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma, İcbar Suretiyle İrtikap, Zimmet ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.08.2026 tarih ve 2026/744 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediye'sine yönelik 30 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları M.K., T.Ö., İ.B.B., ve A.A.'nın da aralarında olduğu 55 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanmış, dört kişi de adli kontrolle serbest bırakılmıştı.