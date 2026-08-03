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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara’da gerçekleştirilen soruşturma kapsamında 30 Temmuz tarihinde gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Beşikçioğlu 207 sayfalık ifade verdi.

Beşikçioğlu’nun ifadesinin önemli bir bölümü, belediyedeki işlemlerle ilgili, belediyede görevli bazı kişilerin rüşvet aldığı, ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiası.

Medyascope’tan Fırat Fıstık’ın haberine göre, belediyede çalışan bir bilgisayar işletmeninin iddiaları ise neredeyse suçlamaların üçte birini oluşturuyor. Bilgisayar işletmeni olarak belediyede görev yapan Serkan Kozan dosya kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak iki ifade verdi.

Kozan özellikle ihalelerde birçok usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Ancak Beşikçioğlu iddialara yanıt verirken, Kozan’ın kendisiyle husumetli olduğundan dolayı bu ifadeleri verdiğini söyledi.

BEŞİKÇİOĞLU, KOZAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Öte yandan, gerçekleştirilen incelemelerde bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapan Serkan Kozan’ın belediyenin yemekhanesinde memurlardan yemek ücretlerini aldığı, ücretleri zimmetine geçirdiği tespit edildi.

Belediye, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince 13 Ağustos 2025’te görevden uzaklaştırılmasına olur verdi.

Beşikçioğlu, avukatı aracılığıyla Kozan hakkında zimmet, görevi kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 11 Eylül 2025’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan, Beşikçioğlu'nun kızı Elvin Beşikçioğlu da söz konusu olayı doğrulayan bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

‘DÜŞMANLIK BESLEMESİNDEN KAYNAKLI’

Beşikçioğlu ifadesinde Serkan Kozan’ın iddialarına dair şu ifadeleri kayda geçirdi:

“Belediye başkanı olarak görev yaptığım süre boyunca herhangi bir ihalede talimat vermedim, yönlendirmede de bulunmadım, keza sorumluluk ve yetki alanımda da değildir. Serkan KOZAN isimli şahsın hakkımdaki beyanlarının sebebi yukarıda detaylı açıkladığım üzere şahsın yapmış olduğu usulsüzlükleri tespit edip şahıs hakkında iç denetim ve teftiş sonrası suç duyurusunda bulunmam ve açığa almamdan kaynaklı, düşmanlık beslemesinden kaynaklı beyanlardır. Somut bir husus yoktur. Ali ÇOŞAR isimli şahısla ilgili ihale ve firma hakkında herhangi bir talimatım olmamıştır, olması mümkün değildir.”

Öte yandan Beşikçioğlu Serkan Kozan’ın bunca zamandır usulsüzlükleri bilmesine rağmen ve açığa alınmasına rağmen bu iddialarıyla ilgili adli kuruma başvurmadığına dikkat çekti.

İKİNCİ İFADESİNİ, BEŞİKÇİOĞLU GÖZALTINA ALINDIKTAN 1 GÜN SONRA VERMİŞ

Serkan Kozan etkin pişmanlıktan yararlanarak bir ifadesini 12 Temmuz’da, diğer ifadesini ise Beşikçioğlu gözaltına alındıktan bir gün sonra 31 Temmuz’da verdi.