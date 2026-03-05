Hem başarılı oyunculuğu hem de samimi tavırlarıyla magazin dünyasında sıkça konuşulan isimlerden biri olan Arıkan, bu kez sosyal medyada yaptığı yardımseverlikle gündeme geldi.

Bir içerik üreticisi, paylaştığı videoda uzun süredir yeni bir telefon alabilmek için para biriktirdiğini ancak dolandırıldığını üzgün bir şekilde anlatmıştı. Bu video kısa sürede pek çok kişinin dikkatini çekerken, videoyu izleyen Arıkan da genç kullanıcıya destek olmak istedi.

Ünlü oyuncu, videonun altına “Sana Enis abin bir telefon alabilir mi?” yorumunu bıraktı. Arıkan’ın bu içten mesajı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

SÖZÜNÜ TUTTU, TELEFONU GÖNDERDİ

Genç içerik üreticisi daha sonra yaptığı paylaşımda Arıkan’ın gerçekten de kendisine telefon gönderdiğini duyurdu. Oyuncu ise paylaşıma “Ne kadar güzel ve tatlısın! Allah sana her şeyin en güzelini versin” sözleriyle karşılık verdi.

PAKET AÇILIŞINDA BÜYÜK HEYECAN

Gönderilen paketi açtığı anları videoya kaydeden genç kullanıcı yaşadığı heyecanı şu sözlerle anlattı:

“Kalbim inanılmaz hızlı atıyor, ne yapacağımı bilemiyorum. Çok heyecanlıyım. Ellerim titriyor. Bana iPhone 17 göndermiş! Gerçekten inanamıyorum. Hayatımda çok az kez bu kadar heyecanlandım. Şu an sanki rüyadayım. Bu telefonu gözüm gibi koruyacağım. Bana inanıp böyle bir hediye gönderdiği için hem Enis Arıkan’a hem de beni her zaman destekleyen herkese çok teşekkür ederim.”

Genç içerik üreticisi ayrıca paketin içinden çıkan notu da takipçileriyle paylaştı. Arıkan’ın notunda ise “Güzel içeriklerini bekliyorum” ifadeleri yer aldı.