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İngiltere'de şansız sakatlıklarla boğuşan ve eski formundan uzak kalan milli golcü Enes Ünal Bournemouth'tan ayrılarak döndüğü eski kulübü Getafe'de yeniden kendini buldu.

ENES ÜNAL 9. DAKİKADA GETAFE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Partizan'ı konuk eden Getafe'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Enes Ünal 9. dakikada ağları havalandırarak kulüpteki ikinci dönemine hızlı bir başlangıç yaptı.

İKİNCİ DÖNEMİNE HIZLI BAŞLADI

5 gün önce La Liga'da Alaves'e karşı oyuna ikinci yarıda dahil olarak yıllar sonra mavi formayı yeniden sırtına geçiren Enes Ünal Getafe ile ikinci maçında siftah yapmış oldu.