İngiltere'de şansız sakatlıklarla boğuşan ve eski formundan uzak kalan milli golcü Enes Ünal Bournemouth'tan ayrılarak döndüğü eski kulübü Getafe'de yeniden kendini buldu.

Enes Ünal Getafe'de yeniden kendini buldu: Golle buluşması 10 dakika sürmedi - Resim : 1

ENES ÜNAL 9. DAKİKADA GETAFE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Partizan'ı konuk eden Getafe'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Enes Ünal 9. dakikada ağları havalandırarak kulüpteki ikinci dönemine hızlı bir başlangıç yaptı.

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İKİNCİ DÖNEMİNE HIZLI BAŞLADI

5 gün önce La Liga'da Alaves'e karşı oyuna ikinci yarıda dahil olarak yıllar sonra mavi formayı yeniden sırtına geçiren Enes Ünal Getafe ile ikinci maçında siftah yapmış oldu.