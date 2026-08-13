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Milli futbolcu Enes Ünal, İspanya'ya geri döndü.

La Liga ekiplerinden Getafe, İngiltere Premier Lig temsilcisi Bournemouth forması giyen 29 yaşındaki golcüyü kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İspanyol kulübü, Enes Ünal'ın transferi konusunda Bournemouth ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

YENİDEN GETAFE FORMASI GİYECEK

Kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Enes Ünal için Getafe'de taraftarlarının gönlünde taht kurmuştu.

Milli santrfor, daha önce 2020-2024 yılları arasında Getafe forması giymiş ve başarılı performansının ardından kariyerine Premier Lig'de devam etme kararı almıştı.

Enes Ünal, şansız sakatlıklarla geçen iki yıllık Bournemouth macerasının ardından yeniden İspanya'ya dönerek eski takımına katıldı.

BOURNEMOUTH'TA 58 MAÇA ÇIKTI

2024 yılında Getafe'den ayrılarak Bournemouth'a transfer olan milli futbolcu, İngiliz ekibinde 58 resmi karşılaşmada görev yaptı. 29 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Enes Ünal, 2026-27 sezonuyla birlikte kariyerinde ikinci kez Getafe formasıyla La Liga'da mücadele edecek.