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Ton başına 150,40 dolara ulaşan kömür fiyatları, yıllık bazda yüzde 45,35 arttı. Kış öncesi ihtiyacı karşılamak isteyen alıcıların kömür fiyatlarında ton başına 150,40 dolara yükseldi. Kömür vadeli işlemleri son seansta yüzde 0,50 değer kazanırken fiyatlar aylık bazda yüzde 3,98, yıllık bazda ise yüzde 45,38 artış gösterdi.

SON ÜÇ YILIN EN YÜKSEK FİYATI

Kömürün sıvılaştırılmış doğal gaz LNG'den yüzde 80 daha ucuz olması, elektrik üretiminde de kömürün kullanılmasına yol açtı. Yaşanan karışıklıkların ardından enerji arzındaki belirsizlikler nedeniyle kömür fiyatları son üç yılın en zirvesine yakın seviyelerde seyretmesine yol açtı.

Özellikle Asya ve Avrupa’da doğal gaz maliyetlerinin yükselmesi, kömürle elektrik üretimini yeniden gündeme getirdi. Kış mevsimi öncesinde ithalatını artıran ülkeler, enerji maliyetlerini sınırlamak amacıyla kömürü alternatif kaynak olarak değerlendiriyor.

Eylül ayında Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), tarafından yapılan değerlendirmede, kömür talebinin 2026 yılında rekor seviyeye ulaşabileceği öngörüsünde bulunuldu.

Avrupa ve Kuzey Amerika’da kömür santrallerinin kapatılması ve temiz enerji yatırımlarının yaygınlaşmasına rağmen, kömür elektrik üretimindeki yerini koruyor. Doğal gaz fiyatlarının yüksekliği ve arz güvenliğine ilişkin kaygılar, özellikle enerji ithalatına bağımlı ülkelerde kömür talebini canlı tutuyor.

Dünyanın önde gelen kömür ihracatçısı Endonezya’da ihracata yönelik kısıtlamaların sıkılaştırılması, küresel arz üzerindeki baskıyı artırdı. Ülkenin kömür sevkiyatları ağustos ayında yüzde 23 geriledi.

IEA, tarafından yapılan değerlendirilmede Endonezya’nın kömür üretiminin 2026 yılında 12 milyon tonun üzerinde azalmasını bekliyor.

Kömür fiyatlarındaki yükselişe doğal gaz fiyatlarındaki artış eşlik etti. 19 Ekim verilerine göre Avrupa doğal gaz fiyatları yüzde 0,81 artarak 88,26 seviyesine, İngiltere doğal gaz fiyatları ise yüzde 1,14 yükselerek 218,86 seviyesine çıktı.

Buna karşılık petrol fiyatları düşüş kaydetti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,04 gerileyerek 107,62 dolara, ABD ham petrolünün fiyatı ise yüzde 1,74 düşüşle 99,65 dolara indi. Kömürün ton fiyatına ilişkin dördüncü çeyrek tahmini ise 153,32 dolar seviyesinde bulunuyor.