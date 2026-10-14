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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, Türkiye'nin günlük elektrik üretim ve tüketim bilançosu netleşti.

Ülke genelinde dün günlük bazda toplam 954 bin 272 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, toplam elektrik tüketimi ise 945 bin 55 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK TÜKETİM SAAT 19.00'DA GÖRÜLDÜ

Saatlik bazda yapılan incelemelere göre elektrik talebi gün içinde belirgin dalgalanmalar gösterdi:

Günün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 539 megavatsaatle saat 19.00'da gerçekleşti.

Tüketimin en düşük seviyede kaldığı zaman dilimi ise 31 bin 361 megavatsaatle saat 05.00 olarak kaydedildi.

ÜRETİM LİDERİ İTHAL KÖMÜR OLDU

Dün gerçekleşen toplam üretimde kaynak dağılımı incelendiğinde, ilk sırada ithal kömür santrallerinin yer aldığı görüldü. Üretimdeki paylarına göre öne çıkan enerji kaynakları şu şekilde sıralandı:

İthal kömür santralleri: Yüzde 23

Barajlı hidroelektrik santralleri: Yüzde 18

Doğal gaz santralleri: Yüzde 14,5

ELEKTRİK DIŞ TİCARETİ: İHRACAT İTHALATI KATLADI

Dış ticaret kanadında ise Türkiye’nin sınır ötesi elektrik akış verileri açıklandı. Dün gerçekleştirilen işlemlerde 9 bin 727 megavatsaat elektrik ihracatı yapılırken, elektrik ithalatı 600 megavatsaat seviyesinde kaldı.