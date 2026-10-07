Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Yeni meslek çıktı: bir aylık maaşıyla Türkiye’den ev alınıyor

Yeni meslek çıktı: bir aylık maaşıyla Türkiye’den ev alınıyor

Wall Street bankaları yapay zekayı operasyonlara entegre ederken bir mesleğin ilanları yüzde 1721 yükseldi. Üretken yapay zeka yöneticileri 190 bin dolar maaşla iş buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yeni meslek çıktı: bir aylık maaşıyla Türkiye’den ev alınıyor - Resim: 1

Küresel sermayenin kalbi Wall Street, yapay zeka entegrasyonuyla birlikte istihdam pazarında köklü bir dönüşüm sürecine girdi.

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Yeni meslek çıktı: bir aylık maaşıyla Türkiye’den ev alınıyor - Resim: 2

Teknolojinin chatbot seviyesini geride bırakarak doğrudan işlem terminallerine, yasal uyum departmanlarına ve arka ofis süreçlerine dahil edildiği aktarılıyor.

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Yeni meslek çıktı: bir aylık maaşıyla Türkiye’den ev alınıyor - Resim: 3

Bu durum finans ekosisteminde yepyeni kariyer kapıları araladı.

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Yeni meslek çıktı: bir aylık maaşıyla Türkiye’den ev alınıyor - Resim: 4

Draup tarafından derlenen kurumsal işe alım istatistiklerine göre, bankacılık sektöründeki yapay zeka tabanlı kadro açılışları bu dönem yüzde 49 oranında tırmandı.

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Yeni meslek çıktı: bir aylık maaşıyla Türkiye’den ev alınıyor - Resim: 5

Kadro sayısı 139 bin 819 rakamını yakaladı.

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Yeni meslek çıktı: bir aylık maaşıyla Türkiye’den ev alınıyor - Resim: 6

Söz konusu talebin salt model üreten veri uzmanlarıyla kısıtlı kalmadığı, yapay zeka sistemlerini doğrudan operasyonel akışa entegre edebilen saha mühendislerine de yoğun şekilde yöneldiği saptandı.

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Yeni meslek çıktı: bir aylık maaşıyla Türkiye’den ev alınıyor - Resim: 7

Finans kuruluşlarının aradığı nitelikler listesinin zirvesinde, birden fazla yapay zeka bileşeninin ortak bir hedef uğruna uyum içinde çalışmasını mümkün kılan ‘ajan orkestrasyonu’ yerleşti.

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Yeni meslek çıktı: bir aylık maaşıyla Türkiye’den ev alınıyor - Resim: 8

Bu spesifik uzmanlık dalına yönelik ilan artışının yüzde 1721 seviyesine ulaştığı belirtildi.

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Yeni meslek çıktı: bir aylık maaşıyla Türkiye’den ev alınıyor - Resim: 9

Ayrıca teknolojik altyapıda çok aşamalı iş akışları tasarlayan LangGraph kullanımının yüzde 679, LlamaIndex entegrasyonlarının yüzde 291 ve harici bilgi tabanlarından veri beslemesi sağlayan RAG teknolojilerinin yüzde 259 oranında artış kaydettiği tespit edildi.

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Yeni meslek çıktı: bir aylık maaşıyla Türkiye’den ev alınıyor - Resim: 10

İşe alım kriterlerindeki değişimin yalnızca teknik kabiliyetlerle sınırlı kalmadığı kaydediliyor.

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Yeni meslek çıktı: bir aylık maaşıyla Türkiye’den ev alınıyor - Resim: 11

Şirketlerin güvenlik tedbirlerine ağırlık verdiği görülüyor.

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Yeni meslek çıktı: bir aylık maaşıyla Türkiye’den ev alınıyor - Resim: 12

Sorumlu yapay zeka vurgusunun yüzde 657, yapay zeka denetim mekanizmalarının yüzde 394 ve risk yönetimi kriterlerinin de yüzde 359 oranında yükseldiği anlaşıldı.

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Yeni meslek çıktı: bir aylık maaşıyla Türkiye’den ev alınıyor - Resim: 13

Draup CEO'su Vijay Swaminathan, saha mühendislerinin dar teknik bilgiyle yetinmeyip işlem salonlarından insan kaynaklarına kadar geniş bir sektörel vizyona sahip olmasının şart olduğunu vurguladı.

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Yeni meslek çıktı: bir aylık maaşıyla Türkiye’den ev alınıyor - Resim: 14

Öte yandan büyük ölçekli kredi kuruluşlarının bu kalifiye personel açığını gidermek amacıyla şirket içi dönüştürme eğitimlerine ağırlık verdiği aktarıldı.

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Yeni meslek çıktı: bir aylık maaşıyla Türkiye’den ev alınıyor - Resim: 15

Üretken yapay zeka liderlerinin ise ortalama 190 bin dolar temel ücretle istihdam edildiği kaydedildi.

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