Her belediyede 4 yılda bir toplanan ve takdir komisyonlarınca belirlenen emlak vergisinde 2026-2029 yıllarında emlak vergisinin hesaplanmasında kullanılacak yeni rayiç bedeller, geçen yılın ikinci yarısında toplanan takdir komisyonlarınca belirlenmişti. Büyükşehirlerde 10-15 kata kadar artışlar yaşanırken, yeni rayiçler tepki alınca vergi hesabına sınır getiren bir düzenlemeye gidildi.

DÜZENLEME İLE 1 MİLYON LİRAYSA 3 MİLYON LİRAYI GEÇEMEYECEK

Meclis’teki önergenin kabul edilmesiyle kabul edilen düzenlemeyle 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını aşamayacak. Kısacası 2025’te bir binanın emlak vergisine esas değeri 1 milyon liraysa, 2026’da 3 milyon lirayı geçemeyecek.

Ödenecek vergi de gayrimenkulün hesaplanan vergiye esas değeri büyükşehir sınırında olup olmamasına göre ve gayrimenkulün türüne (mesken, işyeri, arsa, arazi) göre değişiklik gösterebiliyor.

Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında 1000/2

Büyükşehir olmayan yerlerde 1000/1

İşyerlerinin büyükşehirlerde 1000/4

Diğer illerde 1000/2

Arsaların büyükşehirlerde 1000/6

Diğer illerde 1000/3

KİMLER VERGİDEN MUAF OLACAK?

Emlak Vergisi Kanunu’na göre, muaf olanlarda bulunuyor. Sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması şartıyla şu grupta vergi sıfıra inerek, muaf kalıyor:

Emekliler

Gaziler

Engelliler

Şehitler

Dul ve yetimler

Ancak Hisse ile bile olsa birden fazla eve sahip olanlar muafiyetten faydalanamıyor. Muafiyetten yararlanmak isteyenlerin ilk önce belediyeye dilekçe vermesi gerekiyor. Muaf olduğunu bilmeden ödeme yapanlar 5 yıl geriye dönük iade iade alabiliyor.

4 YILLIK DÖNEM DETAYI

Yeni düzenleme ile artık mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl tespit edilen yeniden değerleme oranında artış yaşayacak. Bu 4 yıllık dönem içinde 2027, 2028 ve 2029 yıllarında yeniden değerleme oranının tamamı kadar zam gerçekleşecek.

ÖDEME TAKVİMİ

Yeni oranların ardından 2026 yılında geçerli olacak yeni vergiler, mart mayıs ve kasım aylarında 2 taksit olarak ödenecek. İsteyen herkes taksitin 2’sini de peşin ödeyebilir. İlk taksitin ödemeleri 2 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp, 31 Mayıs hafta sonuna denk geldiğinden 1 Haziran 2026 Pazartesi günü bitecek. İkinci taksit ödemeleri ise 2 Kasım 2026’da başlayıp 30 Kasım 2026’da son bulacak.

Ödemeler; belediyeye giderek veya belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine giderek yapabilir. Öte yandan Devlet üzerinden de online olarak ödenebilir. Ödemeyi geciktirirseniz, aylık yüzde 3.7 oranında gecikme faizi uygulanır.