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Kaynak: AA / DHA / İHA

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda enerji dönüşümü, tüketim alışkanlıkları ve sıfır atık yaklaşımı üzerine değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, iklim ve enerji meselelerinin yalnızca daha fazla temiz enerji üretimi üzerinden ele alınmaması gerektiğini söyledi.

“NEDEN DAHA ÇOK ENERJİ ÜRETMEK ZORUNDAYIZ?”

Son yıllarda sıcaklık rekorları, sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve sel baskınları gibi olayların daha sık gündeme geldiğini belirten Erdoğan, artan tüketimin doğurduğu enerji ihtiyacına dikkat çekti.

Erdoğan, enerji dönüşümü konusunda yalnızca “Nasıl daha fazla temiz enerji üretebiliriz?” sorusunun değil, “Neden daha çok enerji üretmek zorundayız?” sorusunun da ele alınması gerektiğini ifade etti.

Kaynakların nasıl kullanıldığının ve tüketim alışkanlıklarının sonuçlarının düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

“KULLAN-AT KÜLTÜRÜNDEN UZAKLAŞMALIYIZ”

Emine Erdoğan, konuşmasının dikkat çeken bölümünde tek kullanımlık ürünlere ilişkin mesaj verdi. Erdoğan, “Birincil meselemiz, tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan-at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır” dedi.

Uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, üretim süreçlerinin atık oluşturmayacak şekilde tasarlanabileceğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

Türkiye'nin sıfır atık uygulamaları ve temiz enerji yatırımlarıyla dönüşüme hazırlandığını ifade eden Erdoğan, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kurulu gücünün 120 bin megavata çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Erdoğan, sıfır atık yaklaşımının kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in eylem gündemi kapsamında daha ileri taşınmasının amaçlandığını belirtti.

“SIFIR ATIK” VURGUSU

Türkiye'nin 2017'de başlattığı Sıfır Atık Projesi'nin enerji ve kaynak güvenliği açısından önemli bir yol haritası olduğunu belirten Erdoğan, döngüsel atık yönetimi ile enerji dönüşümü arasındaki bağlantıya dikkat çekti.

Konuşmanın ardından toplantıya katılan isimlerle yuvarlak masa toplantısına geçildi. Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da yer aldı.