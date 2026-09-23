Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli kulübü ziyaret ederek eski günleri yad etti.

Nijeryalı eski futbolcu, ziyaret sırasında Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu ile bir araya geldi. Buluşmada Yönetim Kurulu Üyeleri Tanju Kaya ve Savaş Adalet de yer aldı.

Sarı-lacivertli formayla önemli anılar biriktiren Emenike'ye ziyaretin ardından Mahmut Uslu tarafından Fenerbahçe kariyerinde kullandığı 29 numaralı forma hediye edildi.

'BU KULÜPTE KOCAMAN BİR AİLEYİZ'

Emmanuel Emenike'nin ziyaretin ardından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

“Harika hissediyorum. Burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bu sıcak karşılamayı hissetmek beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Herkesi yeniden gördüğüm için çok mutlu ve fazlasıyla heyecanlıyım. Taraftarlarımızla aramızdaki bağın halâ devam etmesinden çok memnunum çünkü biz bu kulüpte kocaman bir aileyiz.

Bu yüzden onlarla sürekli konuşmak ve sohbet etmek benim için çok önemli. Maçlar sırasında da bana her zaman sorular soruyorlar. Onlarla sık sık konuşarak iletişimimi sürdürüyorum. Bu diyaloğumuzun bu şekilde olmasından çok büyük mutluluk duyuyorum.”