Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, iktidarın ekonomi politikalarını ve açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililerin çelişkili tutumlarını hedef aldı.

İKTİDARIN ÇELİŞKİLİ MESAJLARI

Maliye Bakanı'nın "yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıktık" açıklamasını hatırlatan Ağıralioğlu, aynı dönemde bayram ikramiyesine zam talebine "zorluklarımız ortada" yanıtı verilmesini örnek gösterdi.

EMEKLİNİN BYRAMI NEDEN BURUK?

Ağıralioğlu, "Rakamlarla övünüp, emekliyi sabra davet etmek siyaset değildir. Eğer gerçekten yüksek gelirliysek, emeklinin bayramı neden buruk?" diye sordu. Yetkililerin kürsüde refah vurgusu yaparken milletin cebine gelince zorluktan bahsetmesini ikiyüzlülük olarak nitelendirdi.

ÇİFTE STANDART VE UTANÇ ÇAĞRISI

Yavuz Ağıralioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletin cebine gelince zorluk, kürsüye çıkınca refah… Eğer gerçekten zorluk varsa, bu masalı kim yazıyor? Biz milletin aklıyla alay edilmesine razı değiliz. Utanma duygusuna dört elle sarılalım, utanması gerekenler utanmıyorsa, herkes adına biz utanalım."

Bu çıkışıyla Ağıralioğlu, emeklilerin bayram harçlığı ve genel ekonomik refah arasındaki uçuruma dikkat çekerek iktidarı tutarsızlıkla suçladı.