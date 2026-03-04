Binlerce kişinin emekli maaşı sil baştan hesaplanacak

2024 yılından 2025 yılına geçerken emekli aylıkları arasında yüzde 30-31 oranında fark olmuştu. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 ve öncesinde verenlere 1 Ocak 2025 ve sonrasında verenlere göre yüzde 30-31 oranında daha yüksek emekli maaşı bağlanmış oldu.