Emekli aylığı bağlanırken, çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirilen prime esas kazanca bakılarak yapılıyor. 2000 öncesi dönemde prime esas kazançlar gösterge ve memur maaş katsayısına göre hesaplanırken, 2000 sonrası dönemde ise güncelleme katsayısı kullanarak güncelleniyor.
Binlerce kişinin emekli maaşı sil baştan hesaplanacak
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla artışıyla güncellenen emekli katsayıları, e-Devlet’teki maaş hesaplarını sil baştan şekillendiriyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan yüzde 30'luk uçurumun ardından, 2026 başında dilekçe verecekleri yüzde 3’lük bir fark bekliyor.Derleyen: Süleyman Çay
Çalışma hayatı boyunca SGK’ya bildirilen prime esas kazançların, emeklilik dilekçesi verilen tarihteki güncel değeri gösterge ve güncelleme katsayısı ile ortaya çıkıyor.
Hesaplanan prime esas kazancın güncel tutarının aylık bağlama oranı (ABO) ile çarpılmasıyla bağlanacak emekli aylığı belirleniyor.
Habertürk’te Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2025 yılında yüzde 3,6 oranında yükseldi. Bu şekilde emekli aylığı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısı da 1,08 puan artış yaşayacak.
Bu artışla beraber 1 Ocak 2026 tarihinden sonra emeklilik dilekçesi verenler ile emekliliğe henüz hak kazanmamış olanların e-Devlet'te görünen emekli aylıkları yeniden hesaplanacak.
Şu an e-Devlet’te görünen emekli aylıkları yüzde 30,89 oranındaki TÜFE artışına göre belirlendi. Nisan ayından itibaren e-Devlet’te milli gelirdeki artış yansıtılmış aylıklar görünecek.
2024 yılından 2025 yılına geçerken emekli aylıkları arasında yüzde 30-31 oranında fark olmuştu. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 ve öncesinde verenlere 1 Ocak 2025 ve sonrasında verenlere göre yüzde 30-31 oranında daha yüksek emekli maaşı bağlanmış oldu.
Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2025 tarihi ve öncesinde verenler ise dilekçeyi 1 Ocak 2026 tarihinden sonra verenlere göre yaklaşık yüzde 3 oranında kazançlı olacak.