Mardin’de terör soruşturma ve kovuşturması kapsamında 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine, Bakanlık kararıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak görevlendirilmişti.

TEKRAR UZATILDI

İki ayda bir yenilenen görevlendirme süresi, 4 Mart 2026 tarihi itibarıyla yeniden değerlendirilerek iki ay daha uzatıldı. Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesindeki kayyum yönetimi mevcut görevine devam edecek. Görevlendirme sürecinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü öğrenildi.

