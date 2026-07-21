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Anasayfa Gündem AKOM tarih vererek açıkladı: 4 gün aralıksız gök gürültülü sağanak yağış

AKOM tarih vererek açıkladı: 4 gün aralıksız gök gürültülü sağanak yağış

AKOM gün gün gök gürültülü sağanak yağış konusunda İstanbullulara uyarılarda bulundu. Bu hafta 4 gün üst üste sağanak yağış bekleniyor. İşte yağmurun İstanbul'a geleceği tarihler...

Aykut Metehan Aykut Metehan
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AKOM tarih vererek açıkladı: 4 gün aralıksız gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul ve Marmara Bölgesi genelini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

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AKOM tarih vererek açıkladı: 4 gün aralıksız gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Sıcak geçen haftanın ardından İstanbul sağanak yağışlara teslim olacak

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AKOM tarih vererek açıkladı: 4 gün aralıksız gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

Çarşamba günü etkisini göstermeye başlayacak yağışlar 4 gün boyunca sürecek.

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AKOM tarih vererek açıkladı: 4 gün aralıksız gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

AKOM yetkilileri, hafta boyunca 30-33°C bandında seyreden sıcaklıkların kademeli olarak düşeceğini ve beraberinde yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağını tahmin ediyor.

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AKOM tarih vererek açıkladı: 4 gün aralıksız gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

AKOM'un açıklamasına göre Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi, yarın (Çarşamba) günü hissedilmeye başlayacak. Sıcaklıklar 7-8 derece birden düşerek mevsim normallerinin altına inecek.

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AKOM tarih vererek açıkladı: 4 gün aralıksız gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

İşte 4 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış beklenen hava durumu raporu:

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AKOM tarih vererek açıkladı: 4 gün aralıksız gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

22 Temmuz Çarşamba

Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 22-33 derece arasında değişirken, metrekareye 2-7 kg yağış düşmesi bekleniyor.

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AKOM tarih vererek açıkladı: 4 gün aralıksız gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

23 Temmuz Perşembe

Perşembe günü şiddetini artırmaya başlayacak gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam edecek.

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AKOM tarih vererek açıkladı: 4 gün aralıksız gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

24 Temmuz Cuma

İstanbul'da Cuma günü de sağanak yağışların devam etmesi beklenirken, AKOM'un uyarısında metrekareye 3-7 kg arası yağmur düşeceği ön görülüyor. Sıcaklıklar ise 21-27 derece arasında değişecek

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AKOM tarih vererek açıkladı: 4 gün aralıksız gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

25 Temmuz Cumartesi

Cumartesi günü İstanbul tam anlamıyla sağanak yağmura teslim olacak. Cumartesi günü beklenen yağış miktarı hafta boyunca beklenen yağış miktarının 4 katına yakın. Metrekareye 20 kg'ye kadar yağış bekleniyor

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AKOM tarih vererek açıkladı: 4 gün aralıksız gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

Plan yapacak İstanbulluların bu haberi dikkate almasında fayda var...

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