İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul ve Marmara Bölgesi genelini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı.
AKOM tarih vererek açıkladı: 4 gün aralıksız gök gürültülü sağanak yağış
AKOM gün gün gök gürültülü sağanak yağış konusunda İstanbullulara uyarılarda bulundu. Bu hafta 4 gün üst üste sağanak yağış bekleniyor. İşte yağmurun İstanbul'a geleceği tarihler...Aykut Metehan
Sıcak geçen haftanın ardından İstanbul sağanak yağışlara teslim olacak
Çarşamba günü etkisini göstermeye başlayacak yağışlar 4 gün boyunca sürecek.
AKOM yetkilileri, hafta boyunca 30-33°C bandında seyreden sıcaklıkların kademeli olarak düşeceğini ve beraberinde yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağını tahmin ediyor.
AKOM'un açıklamasına göre Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi, yarın (Çarşamba) günü hissedilmeye başlayacak. Sıcaklıklar 7-8 derece birden düşerek mevsim normallerinin altına inecek.
İşte 4 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış beklenen hava durumu raporu:
22 Temmuz Çarşamba
Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 22-33 derece arasında değişirken, metrekareye 2-7 kg yağış düşmesi bekleniyor.
23 Temmuz Perşembe
Perşembe günü şiddetini artırmaya başlayacak gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam edecek.
24 Temmuz Cuma
İstanbul'da Cuma günü de sağanak yağışların devam etmesi beklenirken, AKOM'un uyarısında metrekareye 3-7 kg arası yağmur düşeceği ön görülüyor. Sıcaklıklar ise 21-27 derece arasında değişecek
25 Temmuz Cumartesi
Cumartesi günü İstanbul tam anlamıyla sağanak yağmura teslim olacak. Cumartesi günü beklenen yağış miktarı hafta boyunca beklenen yağış miktarının 4 katına yakın. Metrekareye 20 kg'ye kadar yağış bekleniyor
Plan yapacak İstanbulluların bu haberi dikkate almasında fayda var...