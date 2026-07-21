Emekli maaşlarına zam yapılacak mı sorusuna Cevdet Yılmaz yanıt verdi

"Bu nedenle; tüm ücretlilerin enflasyondan doğan kayıpları Temmuz ayında acilen ve mecburen telafi edilmelidir. Bütçe kaynakları savaşa, silahlanmaya, sermaye transferlerine, gösteriş ve israfa değil, halkların temel ihtiyaçlarına kullanılmalı, herkes için insanca yaşanacak gelir düzeyleri güvence altına alınmalıdır” dedi.