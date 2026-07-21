Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açlık sınırının dahi altında maaşlarla hayatta kalmaya çalışan emeklilere zam konusunda verilen soru önergesini yanıtladı. Yılmaz topu Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı'na attı.
Emekli maaşlarına zam yapılacak mı sorusuna Cevdet Yılmaz yanıt verdi
Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının etkisiyle alım gücündeki düşüş sürerken, milyonlarca emekli ve asgari ücretli maaşlarda yapılacak olası düzenlemelere ilişkin açıklamaları "dört gözle" takip ediyor.Yunus Arıkan
DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat konuyu Meclis’e taşıdı. Fırat konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Asgari ücretli ve emeklilerin yaşam standartları açlık sefalet rakamlarına inerken bu durum çalışarak yaşamını sürdürmek zorunda kalan tüm emekçiler için geçerlidir.
"Bu nedenle; tüm ücretlilerin enflasyondan doğan kayıpları Temmuz ayında acilen ve mecburen telafi edilmelidir. Bütçe kaynakları savaşa, silahlanmaya, sermaye transferlerine, gösteriş ve israfa değil, halkların temel ihtiyaçlarına kullanılmalı, herkes için insanca yaşanacak gelir düzeyleri güvence altına alınmalıdır” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Fırat şu soruları sordu:
En düşük emekli aylığının açlık ve yoksulluk sınırlan dikkate alınarak yeniden belirlenmesine yönelik herhangi çalışma yapılmakta mıdır?
Vergi dilimlerinde yapılan artışların ücretlilerin net gelirleri üzerindeki kaybını gidermek için vergi dilimi oranlarında değişiklik yapılacak mıdır?
Yüksek enflasyon nedeniyle ücretli çalışanlar ve emeklilerin alım gücünde meydana gelen kayıpların telafi edilmesi amacıyla 2026 yılı içerisinde ek zam veya refah payı verilmesi planlanmakta mıdır?
Yılmaz önergeye verdiği yanıtta konunun kendi görev ve yetki alanında olmadığını söyledi
Yılmaz'ın yanıtı şöyle:
"1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca bakanlıkların görev ve yetki alanına giren önergeler bakanlıklar tarafından cevaplandırılmaktadır.