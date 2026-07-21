Yeniçağ Gazetesi
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Umre vizesinde kurallar değişti: Tamamen zorunlu oldu

Umre vizesinde yeni değişikliğe gidildi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yeni şartları ve zorunlulukları açıkladı.

Kaynak: AA
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Umre vizesinde kurallar değişti: Tamamen zorunlu oldu - Resim: 1

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, ülke genelinde ziyaretçilere büyük kolaylık sağlayacak çok girişli umre vizesinin detaylarını ve kullanım esaslarını duyurdu. Ziyaretçilere 1 yıl içerisinde defalarca giriş-çıkış hakkı tanıyan yeni sistemde, dijital başvuru ve süre sınırları öne çıkıyor.

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Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, çok girişli umre vizesi onaylandığı tarihten itibaren 365 gün (1 yıl) boyunca geçerliliğini koruyacak. Ziyaretçiler bu 1 yıllık süreçte ülkeye birden fazla kez giriş ve çıkış yapabilecek.

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Umre vizesinde kurallar değişti: Tamamen zorunlu oldu - Resim: 3

Vize sahiplerinin ülke sınırlarındaki toplam konaklama süresi 90 günü geçemeyecek.90 günlük süre, ziyaretçilerin ülkeye her girişlerindeki konaklama günlerinin toplanmasıyla hesaplanacak.

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Her çıkışın ardından kalan kullanım süresi sistem tarafından otomatik olarak güncellenecek.

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Umre vizesinde kurallar değişti: Tamamen zorunlu oldu - Resim: 5

Sürecin aksamadan ilerlemesi için bakanlık yetkilileri "Nusuk" platformuna dikkat çekti. Çok girişli vizeye sahip olsalar dahi ziyaretçilerin her seyahat öncesinde şu şartlar istenecek;

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Umre vizesinde kurallar değişti: Tamamen zorunlu oldu - Resim: 6

Bakanlık onaylı hizmet paketlerinden birini seçmesi, "Nusuk" uygulaması üzerinden resmi umre iznini alması ve yasal prosedürleri tamamlaması şart koşuluyor.

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Umre vizesinde kurallar değişti: Tamamen zorunlu oldu - Resim: 7

Bakanlık, çok girişli umre vizesinin Hac ibadeti döneminde geçerli olmayacağı konusunda da net bir uyarıda bulundu.

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Hicri takvime göre 1 Zilkade ile 13 Zilhicce tarihleri arasında çok girişli umre vizesi sahiplerinin Suudi Arabistan’a girişine izin verilmeyecek.

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Seyahat planı yapan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tarihlere dikkat etmesi isteniyor.

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