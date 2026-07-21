Umre vizesinde kurallar değişti: Tamamen zorunlu oldu

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, çok girişli umre vizesi onaylandığı tarihten itibaren 365 gün (1 yıl) boyunca geçerliliğini koruyacak. Ziyaretçiler bu 1 yıllık süreçte ülkeye birden fazla kez giriş ve çıkış yapabilecek.