Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, ülke genelinde ziyaretçilere büyük kolaylık sağlayacak çok girişli umre vizesinin detaylarını ve kullanım esaslarını duyurdu. Ziyaretçilere 1 yıl içerisinde defalarca giriş-çıkış hakkı tanıyan yeni sistemde, dijital başvuru ve süre sınırları öne çıkıyor.
Umre vizesinde kurallar değişti: Tamamen zorunlu oldu
Umre vizesinde yeni değişikliğe gidildi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yeni şartları ve zorunlulukları açıkladı.Kaynak: AA
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, çok girişli umre vizesi onaylandığı tarihten itibaren 365 gün (1 yıl) boyunca geçerliliğini koruyacak. Ziyaretçiler bu 1 yıllık süreçte ülkeye birden fazla kez giriş ve çıkış yapabilecek.
Vize sahiplerinin ülke sınırlarındaki toplam konaklama süresi 90 günü geçemeyecek.90 günlük süre, ziyaretçilerin ülkeye her girişlerindeki konaklama günlerinin toplanmasıyla hesaplanacak.
Her çıkışın ardından kalan kullanım süresi sistem tarafından otomatik olarak güncellenecek.
Sürecin aksamadan ilerlemesi için bakanlık yetkilileri "Nusuk" platformuna dikkat çekti. Çok girişli vizeye sahip olsalar dahi ziyaretçilerin her seyahat öncesinde şu şartlar istenecek;
Bakanlık onaylı hizmet paketlerinden birini seçmesi, "Nusuk" uygulaması üzerinden resmi umre iznini alması ve yasal prosedürleri tamamlaması şart koşuluyor.
Bakanlık, çok girişli umre vizesinin Hac ibadeti döneminde geçerli olmayacağı konusunda da net bir uyarıda bulundu.
Hicri takvime göre 1 Zilkade ile 13 Zilhicce tarihleri arasında çok girişli umre vizesi sahiplerinin Suudi Arabistan’a girişine izin verilmeyecek.
Seyahat planı yapan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tarihlere dikkat etmesi isteniyor.